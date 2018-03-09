BM: Dev bir trajedi karşı karşıyayız

Suriye'de sekizinci yılına giren iç savaşla ilgili olarak bugün bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'deki sivillerin karşı karşıya kaldığı şartların her zamankinden daha kötü olduğunu söyledi.

Lübnan ziyareti sırasında konuşan Grandi, "Bu yedi yıllık savaş geride dev bir insan trajedisi bıraktı. Hayatta kalanlar adına bu yıkım dolu çatışmayı artık bitirmenin zamanı" ifadesini kullandı. Suriye'de 2011 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı başlayan protesto gösterilerine şiddet olaylarının karışmasıyla iç savaşa dönüşmüştü.

"Kaybeden Suriyeliler"

Yüksek Komiser, ayrıca Suriye'deki sivillerin yüzde 69'unun aşırı yoksulluk şartlarında hayatta kalmaya çabaladıklarını işaret ederek "Bu anlamsız askeri çözüm arayışında mutlak bir kazanan yok, ancak kaybedenleri apaçık görebilirsiniz; onlar Suriyeliler" şeklinde konuştu.

Suriye'de ailelerin yüzde 90'ından fazlası yıllık gelirlerinin yarısından fazlasını gıda harcamalarına ayırmak zorunda kalırken yiyecek ve içecek fiyatları savaş öncesi dönemin sekiz katına çıkmış durumda.