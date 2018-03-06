HABER

BM: Doğu Gutalılar yerin altında yaşıyor

06.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

UNICEF, 780'den fazla sivilin hayatını kaybettiği Doğu Guta'da bombardımanlardan korunmak için ailelerin yer altında saklandığına dikkat çekti.

BM: Doğu Gutalılar yerin altında yaşıyor

UNICEF'e göre Suriye'de bu yıl hayatını kaybeden çocuk sayısı bini aştı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) 2013 yılından bu yana kuşatma altında olan ve Şubat ayından bu yana Suriye ordusunun muhaliflerden geri almak için operasyon düzenlediği Doğu Guta'daki insani durumla ilgili açıklama geldi.

UNICEF'in sözcüsü Christophe Boulierac, 400 bin nüfuslu Doğu Guta'da yerin altında yaşamanın yaygınlaştığına dikkat çekerek, son bir ay içerisinde bazı ailelerin evlerin bodrumlarında yaşamak zorunda kaldığını, bazen 200 kişilik gruplar halinde bodrumlara sığınıldığını belirtti.

UNICEF sözcüsü Suriye'deki savaşta bu yıl içerisinde binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de açıkladı. BM verilerine göre 2011'de patlak veren Suriye'deki iç savaşta şu ana kadar 340 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Guta'ya yardım konvoyu

Birleşmiş Milletler, Şubat ayından bu yana bombardıman altında olan Doğu Guta'ya Perşembe günü yeni bir yardım konvoyu göndermeyi planladığını açıkladı. Dün abluka altındaki kente giden 46 kamyondan 14'ü taşıdığı yardım malzemelerini boşaltamadan geri dönmüştü.

Dokuz saat süren bir yardım seferberliğinin ardından yardım ekipleri, bölgeye ateş açılması nedeniyle Doğu Guta'yı terk etmek zorunda kalmıştı. BM'nin yardım konvoyunda 27 bini aşkın kişinin ihtiyacını karşılayacak 247 tonluk tıbbi malzeme ve yiyecek yer alıyordu. Suriye'nin başkenti Şam'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve muhaliflerin kontrolünde olan Doğu Guta'da 400 bin kişi yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kentte tahliye edilmeyi bekleyen bin hasta ve yaralı bulunuyor.

Rusya'dan tahliye açıklaması

Rusya Doğu Guta'yı terk etmek isteyen muhaliflere çağrıda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Doğu Guta'daki silahlı muhaliflerin aile üyeleri ile birlikte bölgeyi terk etmesine izin verileceği belirtildi. Rusya, Doğu Guta'dan sivillerin tahliyesi için geçtiğimiz hafta boyunca günde 5'er saat açık olan bir insani koridor kurmuştu.

Suriye ordusunun Rusya'nın desteği ile Doğu Guta'da yürüttüğü operasyon da sürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu sabah saatlerinde Cisrin kasabasına yönelik bombardıman sonucu en az dokuz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Son bombardıman ile hafta başından bu yana bölgede yaşanan sivil can kaybının 95'e ulaştığı, Doğu Guta'daki toplam sivil can kaybının 780'i aştığı aktarılıyor.

Doğu Guta'ya yönelik operasyonunu Şubat ortasından bu yana yoğunlaştıran Suriye ordusunun kentin yaklaşık yüzde 40'ında kontrolü sağladığı belirtiliyor.

AFP,rtr,dpa/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadıIslak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Padişahların sırlarıPadişahların sırları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.