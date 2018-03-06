BM: Doğu Gutalılar yerin altında yaşıyor

UNICEF'e göre Suriye'de bu yıl hayatını kaybeden çocuk sayısı bini aştı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) 2013 yılından bu yana kuşatma altında olan ve Şubat ayından bu yana Suriye ordusunun muhaliflerden geri almak için operasyon düzenlediği Doğu Guta'daki insani durumla ilgili açıklama geldi.

UNICEF'in sözcüsü Christophe Boulierac, 400 bin nüfuslu Doğu Guta'da yerin altında yaşamanın yaygınlaştığına dikkat çekerek, son bir ay içerisinde bazı ailelerin evlerin bodrumlarında yaşamak zorunda kaldığını, bazen 200 kişilik gruplar halinde bodrumlara sığınıldığını belirtti.

UNICEF sözcüsü Suriye'deki savaşta bu yıl içerisinde binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini de açıkladı. BM verilerine göre 2011'de patlak veren Suriye'deki iç savaşta şu ana kadar 340 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Guta'ya yardım konvoyu

Birleşmiş Milletler, Şubat ayından bu yana bombardıman altında olan Doğu Guta'ya Perşembe günü yeni bir yardım konvoyu göndermeyi planladığını açıkladı. Dün abluka altındaki kente giden 46 kamyondan 14'ü taşıdığı yardım malzemelerini boşaltamadan geri dönmüştü.