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BM: En ölümcül rota Akdeniz

04.08.2018 14:27 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018 yılı başından bu yana Akdeniz'de bin 500'den fazla sığınmacı hayatını kaybetti.

Akdeniz böylece sığınmacılar için en ölümcül deniz rotası haline geldi.Birleşmiş Milletler'in verilerine göre yıl başından bu yana Akdeniz'de bin 500'den fazla sığınmacı boğularak hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan açıklamada Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin en az 850'sinin 2018 yılının Haziran ve Temmuz aylarında meydana geldiğine dikkat çekilerek, "Akdeniz'in dünyanın en ölümcül deniz rotası haline geldiği" kaydedildi.

Açıklamada Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısı azalmasına rağmen ölüm vakalarının artması "alarm verici" diye nitelendirildi. BMMYK sığınmacıların kullandığı rotalar üzerindeki tüm ülkeleri insan kaçakçılığı ağlarıyla etkili bir mücadele yürütmeye ve bu ağları dağıtmaya çağırdı.

Suriyeliler başı çekiyor

BMMYK verilerine göre 2018 yılı başından bu yana yaklaşık 60 bin kişi Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde kaydedilen rakamın yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

İspanya 23 bin 500 sığınmacıyla, Avrupa'ya ulaşmak isteyenlerin başlıca hedefi konumunda. İspanya'yı 18 bin 500 sığınmacıyla İtalya ve 16 bin sığınmacıyla Yunanistan izliyor. Sığınmacıların büyük bölümün ise yüzde 13,5 ile Suriyeliler oluşturuyor.

Avrupa'ya "sorumluluk üstlen" çağrısı

BMMYK sözcüsü Martin Rentsch, Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, Avrupa'nın Akdeniz'de boğulma tehlikesi yaşayan sığınmacı ve göçmenlerin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğine dikkat çekerek "Bu insanların kurtarılması ve buna tüm devletlerin yardımcı olması gerekiyor. Akdeniz'e sınırı olan pek çok ülke var. Aralarında Avrupa ülkeleri de bulunuyor" dedi.

Rentsch denizdeki insanların sorumluluğunun sadece Kuzey Afrika ülkelerine yıkılamayacağının altını çizdi. "Siyasi karar alma imkanımız yok. Bu kararların Kuzey Afrika ülkeleri de dahil edilerek Avrupa tarafından alınması gerekiyor" diyen Rentsch, Akdeniz'deki kurtarma çalışmalarının en büyük öncelik olarak görülmesi çağrısında bulundu.

dpa, epd/ BW,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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