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BM: ‘Esat Yönetimi Çocuk Hastaları Pazarlık İçin Kullanıyor’

28.12.2017 22:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Danışmanı Jan Egeland Şam hükümetinin, muhalif gruplarla, hasta çocukların tahliyesine karşılık ellerindeki bazı hükümet çalışanlarını bırakmayı kabul ettirmesine duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Danışmanı Jan Egeland, muhaliflerin elindeki Doğu Guta'dan Şam'a tahliye edilen çoğu çocuk hastaların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat tarafından pazarlık kozu olarak kullanılmasından endişe ettiklerini söyledi.

İnsani yardımlardan sorumlu olan Egeland, İngiliz basın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, Şam hükümetinin, muhalif gruplarla, hasta çocukların tahliyesine karşılık ellerindeki bazı hükümet çalışanlarını bırakmayı kabul ettirmesine duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Egeland, "Eğer tutsaklar karşılığında çocukları kullanıyorlarsa bu iyi bir anlaşma değildir. Bu, çocukların pazarlık kozu haline geldiğini gösterir. Bu olmamalı. Bu çocukların tahliye hakkı vardır, bizim de onları tahliye etme yükümlülüğümüz var” dedi.

Doğu Guta'da etkin olan muhalif grup Ceyş El İslam da Esat rejiminin, 29 hükümet çalışanının bırakılması karşılığında tahliyeleri kabul ettiğini doğruladı.

Salı gününden bu yana başkent Şam civarından 32 hasta tahliye edildi. Bunların 16'sı Doğu Guta'dan. Kızılhaç'ın açıklamasına göre hastaların diğer yarısının durumu ise acil.

Suriye devlet televizyonu İhbariye ise 35 hastanın Suriye Arap Kızılay'ı tarafından tahliye edildiğini, isyancıların da 34 kişiyi serbest bıraktığını duyurdu. Tahliye edilenler arasında 18 çocuk ve dört kadının bulunduğu belirtiliyor.

Ceyş El İslam yetkilisi Yasser Delwan ise Suriye Arap Kızılayı'nın anlaşmada arabulucu olduğunu; ancak çok acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan birçok hastanın hayatını kaybettiğini savundu. Muhaliflere göre acil tıbbi yardıma gereksinimi olan ve tahliye edilmeyi bekleyen hasta sayısı 600'ü geçti.

Yardım örgütlerinin Doğu Guta'ya girmesine nadiren izin veriliyor. Bölgede mahsur kalan 400 bin sivil kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Bölgede tıbbi yardım ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

2013'ten bu yana Suriye ordusu ve Şii müttefiklerinin kuşatması altındaki Doğu Guta neredeyse her gün hava saldırılarına maruz kalıyor. Bölgenin 2013'te sarin gazı saldırına uğradığı öne sürülüyordu.

Doğu Guta, Rusya, İran ve Türkiye'nin üzerinde anlaştığı dört çatışmasızlık bölgesinden biri; ancak son haftalarda rejim güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmalar artmış durumda.

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