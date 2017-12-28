BM: ‘Esat Yönetimi Çocuk Hastaları Pazarlık İçin Kullanıyor’

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Danışmanı Jan Egeland, muhaliflerin elindeki Doğu Guta'dan Şam'a tahliye edilen çoğu çocuk hastaların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat tarafından pazarlık kozu olarak kullanılmasından endişe ettiklerini söyledi.

İnsani yardımlardan sorumlu olan Egeland, İngiliz basın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, Şam hükümetinin, muhalif gruplarla, hasta çocukların tahliyesine karşılık ellerindeki bazı hükümet çalışanlarını bırakmayı kabul ettirmesine duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Egeland, "Eğer tutsaklar karşılığında çocukları kullanıyorlarsa bu iyi bir anlaşma değildir. Bu, çocukların pazarlık kozu haline geldiğini gösterir. Bu olmamalı. Bu çocukların tahliye hakkı vardır, bizim de onları tahliye etme yükümlülüğümüz var” dedi.

Doğu Guta'da etkin olan muhalif grup Ceyş El İslam da Esat rejiminin, 29 hükümet çalışanının bırakılması karşılığında tahliyeleri kabul ettiğini doğruladı.

Salı gününden bu yana başkent Şam civarından 32 hasta tahliye edildi. Bunların 16'sı Doğu Guta'dan. Kızılhaç'ın açıklamasına göre hastaların diğer yarısının durumu ise acil.