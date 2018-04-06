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BM Facebook’un insan kaçakçılarını denetlemesini istiyor

06.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Veri skandalı ile uğraşan Facebook’a çağrı yapan BM, Facebook ile WhatsApp’ın insan kaçakçılarına karşı denetlenmesi istedi.

BM Facebook’un insan kaçakçılarını denetlemesini istiyor

Veri skandalı ile uğraşan sosyal medya platformu Facebook’a bir çağrı da Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi.

BM, Facebook ile Facebook’un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın programlarını insan kaçakçılarının kullanımlarına karşı denetlemelerini istedi.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) basın ve iletişim birimin başındaki Leonard Doyle, Facebook ile WhatsApp’ın Ortadoğu ile Afrika’daki insan kaçakçıları için temel haberleşme aracı olduğunu belirtti.

İnsan kaçakçılarının Facebook ile WhatsApp üzerinden işlerinin reklamını yaptıklarını ve göçmenlerle bu kanallardan iletişim sağladığını belirten Doyle, insan kaçakçılarının ayrıca göçmenleri taciz ettiğini, göçmenlerin ailelerinden fidye istemek için onları rehine alarak şiddet uyguladığını ve bu platformlar üzerinden göçmenlerin ailelerine ulaştıklarını aktardı.

IŞİD'e karşı uygulanan denetim

Doyle, Facebook’un IŞİD gibi radikal İslamcı örgütlerin Facebook'ta reklam yapmasına izin vermediği gibi insan kaçakçılarına da izin vermemesi gerektiğini belirterek, sosyal medya platformuna insan kaçakçılarına karşı önlem alması yönünde çağrıda bulundu.

“Büyük teknoloji şirketlerinin yerine getirmedikleri büyük sorumlulukları var” diyen Doyle, bu şirketlerin uygulamalarını insan kaçakçılarının erişimine çok kolay hale getirdiklerini ifade etti.

Doyle, büyük teknoloji şirketlerinin motivasyonunun müşteri çekmek olduğunu söyleyerek, gelişen dünyada şirketlerin pazara hakim olma yarışında olduklarını söyledi.

Uzmanlar insan kaçakçılarının her türlü sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını kullandıklarını, ancak en fazla Facebook’taki sayfaları, kapalı grupları, canlı yayın özelliği ile WhatsApp’ı kullandıklarını belirtiyor.

AFP,dpa,rtr/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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