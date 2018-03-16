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BM: Filistin'e yardımlarda açık hâlâ kapatılamadı

16.03.2018 01:18 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler ABD'nin Filistin'e yapacağı yardımı kısması üzerine oluşan açığın kapatılması için Türkiye dâhil 11 ülkenin taahhüdünü artırdığını açıkladı.

BM: Filistin'e yardımlarda açık hâlâ kapatılamadı

Ancak hâlâ yüzlerce milyon dolarlık açık var.İtalya'nın başkenti Roma'da, 68 yıllık tarihinin en büyük finansman krizini yaşayan BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) destek amacıyla bir uluslararası konferans düzenlendi. İsveç, Ürdün ve Mısır'ın öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, donör ülkelerden 100 milyon dolarlık ek taahhüt alındığı açıklandı.

BM yetkilileri, mevcut taahhütlerini artıran ülkelerin Türkiye, Katar, Kanada, İsviçre, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Meksika, Slovakya, Hindistan ve Fransa olduğunu belirtti.

Bu seneye kadar UNRWA bütçesinin üçte birini sağlayan ABD, 30 Eylül'de sona eren 2017 mali yılında 355 milyon dolar yardımda bulunmuştu. UNRWA, ABD'nin 2018 yılında da 365 milyon dolar yardım yapacağı varsayımıyla bütçesini oluşturdu. Ancak ABD 2018'de planladığı yardımın 125 milyon dolar olduğunu duyurdu. Bu yardımın da 65 milyon dolarlık kısmını askıya aldı. 60 milyon dolarlık bağışı ileten ABD, kalan meblağın UNRWA'de yapılacak köklü reformlarlara bağlı olduğunu duyurdu.

Kuruluş 2018 yılına 146 milyon dolarlık açıkla girmişti. ABD'nin kararından kaynaklanan 300 milyon dolarlık kayıp ise bu açığın 446 milyon dolara çıkmasına neden oldu.

Guterres: Önümüzde uzun bir yol var

BM'nin Ortadoğu'daki en eski ve büyük yardım programı olan UNRWA; Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki yaklaşık 5 milyon Filistinli'ye sağlık ve eğitim gibi alanlarda hizmet sağlıyor.

Roma'daki konferans sırasında gazetecilere konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapılan yeni taahhütlerle "önemli bir ilk adıma ulaşıldığını" ancak tüm açığın kapatılması için "önlerinde uzun bir yol olduğunu" söyledi. Guterres, "UNRWA olmasaydı ve bu hizmetler sağlanmasaydı, bölgenin güvenliği ciddi şekilde zayıflardı" ifadesini kullanarak kuruluşun önemine vurgu yaptı.

DW,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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