BM: Filistin'e yardımlarda açık hâlâ kapatılamadı

Ancak hâlâ yüzlerce milyon dolarlık açık var.İtalya'nın başkenti Roma'da, 68 yıllık tarihinin en büyük finansman krizini yaşayan BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) destek amacıyla bir uluslararası konferans düzenlendi. İsveç, Ürdün ve Mısır'ın öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, donör ülkelerden 100 milyon dolarlık ek taahhüt alındığı açıklandı.

BM yetkilileri, mevcut taahhütlerini artıran ülkelerin Türkiye, Katar, Kanada, İsviçre, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Meksika, Slovakya, Hindistan ve Fransa olduğunu belirtti.

Bu seneye kadar UNRWA bütçesinin üçte birini sağlayan ABD, 30 Eylül'de sona eren 2017 mali yılında 355 milyon dolar yardımda bulunmuştu. UNRWA, ABD'nin 2018 yılında da 365 milyon dolar yardım yapacağı varsayımıyla bütçesini oluşturdu. Ancak ABD 2018'de planladığı yardımın 125 milyon dolar olduğunu duyurdu. Bu yardımın da 65 milyon dolarlık kısmını askıya aldı. 60 milyon dolarlık bağışı ileten ABD, kalan meblağın UNRWA'de yapılacak köklü reformlarlara bağlı olduğunu duyurdu.