BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Kaynak Arıyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu UNRWA, ABD'nin 65 milyon dolarlık yardımı askıya alması sonrası mali destek için yeni müttefik arayışına girdi.

UNRWA Başkanı Pierre Krahenbuhl, ABD'nin kararının, kuruluşu bugüne kadarki en kritik mali duruma soktuğunu söyledi.

Krahenbuhl, okulları ve sağlık kliniklerini açık tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yardım kuruluşu küresel bir yardım kampanyası da başlattı.

Pierre Krahenbuhl, Twitter'dan yayınladığı mesajında da, "Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerini, Filistinli mültecilerin hakları ve gelecekleri için harekete geçmeye çağırıyorum” dedi. UNRWA Başkanı, mültecilerin itibarı ve bölgenin istikrarının tehlikede olduğunu da yazdı.

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland da, "Umarız ABD yönetimi ve Kongre, Ortadoğu'yu etkilemeden önce tamamen siyasi amaçlı bu kararı tersine çevirir. Bu süreçte diğer bağışçı ülkeleri, UNRWA ve Filistinli mültecilerin yanında olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

BM yardım kuruluşunun en büyük bağışçısı olan ABD, Filistinlilere yapılacak 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarını askıya aldıklarını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, yardımların UNRWA'de görmek istedikleri reformlara bağlı olduğunu da belirtmiş; 60 milyon doların ise kuruluşun kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için verildiğini belirtmişti.