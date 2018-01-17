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BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Kaynak Arıyor

17.01.2018 19:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu UNRWA, ABD’nin 65 milyon dolarlık yardımı askıya alması sonrası mali destek için yeni müttefik arayışına girdi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu UNRWA, ABD'nin 65 milyon dolarlık yardımı askıya alması sonrası mali destek için yeni müttefik arayışına girdi.

UNRWA Başkanı Pierre Krahenbuhl, ABD'nin kararının, kuruluşu bugüne kadarki en kritik mali duruma soktuğunu söyledi.

Krahenbuhl, okulları ve sağlık kliniklerini açık tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yardım kuruluşu küresel bir yardım kampanyası da başlattı.

Pierre Krahenbuhl, Twitter'dan yayınladığı mesajında da, "Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerini, Filistinli mültecilerin hakları ve gelecekleri için harekete geçmeye çağırıyorum” dedi. UNRWA Başkanı, mültecilerin itibarı ve bölgenin istikrarının tehlikede olduğunu da yazdı.

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland da, "Umarız ABD yönetimi ve Kongre, Ortadoğu'yu etkilemeden önce tamamen siyasi amaçlı bu kararı tersine çevirir. Bu süreçte diğer bağışçı ülkeleri, UNRWA ve Filistinli mültecilerin yanında olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

BM yardım kuruluşunun en büyük bağışçısı olan ABD, Filistinlilere yapılacak 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarını askıya aldıklarını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, yardımların UNRWA'de görmek istedikleri reformlara bağlı olduğunu da belirtmiş; 60 milyon doların ise kuruluşun kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için verildiğini belirtmişti.

Nauert, "Diğer ulusların ve halkların bakımından sadece ABD'nin sorumlu olduğunu düşünmüyoruz” diyerek başka ülkelerin UNRWA'ya daha fazla katkı yapması gerektiğini savunmuştu.

Başkan Donald Trump, 2 Ocak'ta paylaştığı bir Twitter mesajında, Washington'un Filistinlilere milyonlarca dolar vermesine rağmen saygı ve takdir görmediklerini öne sürmüş ve "İsrail'le barış görüşmelerine bile yanaşmıyorlarken, niye onlara büyük ödemeler yapmalıyız ki?” diye yazmıştı.

Nauert yardımları askıya almanın kimseyi cezalandırma amacı taşımadığını belirtmişti ancak karar, Trump yönetiminin geçen ay Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından geldi.

Filistin lideri Mahmud Abbas, bugün yaptığı açıklamada Trump'ın Kudüs kararının "hainlik” olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e bu yıl içinde taşıyacağından emin olduğunu açıkladı. Trump yönetimi bu konuda bir takvim açıklamadı.

UNRWA'nın bütçesinin yüzde 80'ini ABD, AB, Almanya, İsveç, İngiltere, Suudi Arabistan, Japonya, İsviçre, Norveç ve Hollanda karşılıyor. UNWRA, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki Filistinlilerin sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçları için çalışıyor.

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