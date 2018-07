BM: ‘Gazze’de Gerginliği Tırmandıracak Her Hareketten Kaçının’

Gazze'de krizin her geçen gün daha da derinleştiği uyarısında bulunan Mladenov, son iki haftada yaşananlar nedeniyle durumun hızla kontroldan çıkarak neredeyse geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini belirtti.

Bazı Arap ülkelerinin çok zengin olmalarına rağmen yaptıkları yardımın ABD’nin yardımlarıyla kıyaslanamayacak bir durumda olduğunu belirtti.

Haley, “Bazı ülkeler Filistin halkına yardım ettiklerini iddia ediyor. Bunlar gerçek olsaydı Filistin halkı bugün burada tartıştığımız umutsuz koşullarla karşı karşıya olmazdı. Burada New York'ta konuşulan tüm sözler tek bir Filistinli çocuğu beslemiyor, giydiremiyor ya da eğitmiyor. “

Haley, Filistinliler için geçtiğimiz yapılan yardımları da şöyle sıraladı, “Geçen yıl, İran’ın UNRWA’ya katkısı sıfırdı. Cezayir’in UNRWA’ya katkısı sıfırdı. Tunus’un UNRWA’ya katkısı sıfırdı. Diğer bazı ülkeler finansman sağladı. Pakistan 20 bin dolar verdi. Mısır 20 bin dolar verdi. Umman 668 bin dolar verdi. 2017 yılında Çin, UNRWA'ya 350 bin dolar verdi. Rusya, UNWRA'ya iki milyon dolar verdi. Türkiye 6,7 milyon dolar verdi. Kuveyt dokuz milyon dolar verdi. Birleşik Arap Emirlikleri 12,8 milyon dolar verdi. Tüm bunlara karşın ABD 364 milyon dolar verdi. Bu, daha önce adlandırdığım her ülkeden gelen yardım miktarın neredeyse on katı. Amerikan halkı 1993 yılından bu yana neredeyse her yıl ortalama çeyrek milyar doları Filistin halkına yardım etmek için harcıyor” dedi.