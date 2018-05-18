BM Gazze'ye inceleme heyeti gönderiyor

İsrail, BM'yi "Yahudi devletini şeytanlaştırmaya" çalışmakla suçladı.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail askerlerinin hafta başında Filistinli protestoculara ateş açtığı ve 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği olayların araştırılması için Gazze Şeridi'ne bir savaş suçları inceleme heyeti gönderilmesini kararlaştırdı.

Konsey'de yapılan oylamada 29 lehte, iki aleyhte ve 14 çekimser oy kullanıldı. Oylanan tasarı kapsamında bölgeye "30 Mart 2018 tarihinde başlayan geniş çaplı sivil protestolara düzenlenen askeri saldırılar bağlamında iddia edilen ihlal ve istismarların araştırılması için derhal bağımsız, uluslararası bir araştırma komisyonu gönderilmesi" öngörülüyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki göstericilere karşı güç kullanmasını sert bir dille eleştirerek İsrail'i orantısızlıkla suçlamıştı. El Hüseyin, "İsrail'in açıklamalarında haklılığını gösteren herhangi bir belirti bulunmadığını" söylemişti.