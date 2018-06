BM Genel Kurulu Filistinliler'e Koruma Tasarısını Kabul Etti

‘Sivillerin öldürülmesinden endişeliyiz’

120 ülkenin kabul oyu verdiği karar tasarısında 30 Mart tarihinden itibaren İsrail güvenlik güçleri tarafından Filistinli sivillere uygulanan orantısız güçten duyulan endişe dile getirildi. Gazze’de meydana gelen olaylarda İsrail Güvenlik güçlerinin aralarında çocuklar, sağlık ve acil tıp hizmeti sağlayan görevlilerinde bulunduğu sivilleri öldürmesinden duyulan endişe de belirtildi.

Genel Kurul'da kabul edilen tasarıda BM üyesi ülkelerin sivillerin korunmasına için yapılacak girişimlerde çok daha aktif hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Sorunun BM kararlarının uygulanarak karşılıklı müzakereler yoluyla barışçıl bir yolla çözülebileceğime işaret edildi. Her iki tarafta da sivillerin zarar görmesine ilişkin tüm faaliyetlerini sonlandırıp acil, sürdürülebilir ve tam anlamıyla uygulanabilir ateşkes çağrısı yapıldı. Her iki taraf tarafından uygulanan sivillere yönelik her türlü şiddet, terör eylemleri ve provokasyonlar kınandı.

Barışçıl protesto hakkı, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne vurgu yapıldı. Filistin'de yaşanan olaylara ilişkin uluslararası standartlarla uyumlu bağımsız bir soruşturmanın yapılmasının önemine atıfta bulunuldu. Tüm taraflara istikrar ve sükunetin sağlanması için gerekli çabalarını sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.