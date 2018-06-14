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BM Genel Kurulu Filistinliler'e Koruma Tasarısını Kabul Etti

14.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Cezayir ve Türkiye’nin girişimleriyle getirilen Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısı kabul edildi. Karar tasarısıyla ilgili yapılan oylamaya 173 ülke temsilcisi katıldı. Filistin halkına koruma sağlayan tasarıya 120 evet oyu, 8 karşı oy verildi. Oylamada 45 ülke çekimser oy verdi

BM Genel Kurulu Filistinliler'e Koruma Tasarısını Kabul Etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Cezayir ve Türkiye’nin girişimleriyle getirilen Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısı kabul edildi.

Karar tasarısıyla ilgili yapılan oylamaya 173 ülke temsilcisi katıldı. Filistin halkına koruma sağlayan tasarıya 120 evet oyu, 8 karşı oy verildi. Oylamada 45 ülke çekimser oy verdi.

Karar tasarısına ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları, Mikronezya Federe Devletleri hayır oyu verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen tasarıya göre BM Genel Sekreteri Filistinliler'in son durumunu kapsamlı olarak inceleyecek. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinliler'in korunması, güvenliklerinin sağlanması ve belli bir refah düzeyine ulaşmaları için yapılması gerekenler tespit edilecek. Filistinliler'e uluslararası koruma sağlanması için harekete geçirilecek mekanizmalar tespit edilecek. BM Genel Sekreteri Genel Kurul'da alınan kararla ilgili yazılı raporunu en geç 60 gün sonra üye ülkelere sunacak.

‘Sivillerin öldürülmesinden endişeliyiz’

120 ülkenin kabul oyu verdiği karar tasarısında 30 Mart tarihinden itibaren İsrail güvenlik güçleri tarafından Filistinli sivillere uygulanan orantısız güçten duyulan endişe dile getirildi. Gazze’de meydana gelen olaylarda İsrail Güvenlik güçlerinin aralarında çocuklar, sağlık ve acil tıp hizmeti sağlayan görevlilerinde bulunduğu sivilleri öldürmesinden duyulan endişe de belirtildi.

Genel Kurul'da kabul edilen tasarıda BM üyesi ülkelerin sivillerin korunmasına için yapılacak girişimlerde çok daha aktif hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Sorunun BM kararlarının uygulanarak karşılıklı müzakereler yoluyla barışçıl bir yolla çözülebileceğime işaret edildi. Her iki tarafta da sivillerin zarar görmesine ilişkin tüm faaliyetlerini sonlandırıp acil, sürdürülebilir ve tam anlamıyla uygulanabilir ateşkes çağrısı yapıldı. Her iki taraf tarafından uygulanan sivillere yönelik her türlü şiddet, terör eylemleri ve provokasyonlar kınandı.

Barışçıl protesto hakkı, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne vurgu yapıldı. Filistin'de yaşanan olaylara ilişkin uluslararası standartlarla uyumlu bağımsız bir soruşturmanın yapılmasının önemine atıfta bulunuldu. Tüm taraflara istikrar ve sükunetin sağlanması için gerekli çabalarını sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.

Kararda Filistinlilere insani yardımların sürdürülmesi konusunda ise çeşitli öneri ve tavsiyelerde bulunuldu. Gazze’ye giriş çıkışlar ve bölgeye yapılan insani yardımların dağıtılmasını engelleme ve kısıtlama gibi eylemlere acilen son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Haley: “Tasarı taraflı tek sorumlu İsrail olarak gösteriliyor”

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Genel Kurul'a hitaben yaptığı konuşmada karar tasarısının tek taraflı olduğunu öne sürdü. Tasarıda tüm meydana gelen olayların tek sorumlusu olarak İsrail’in gösterildiğini kaydetti. Tasarıda, Hamas'ın hiçbir şekilde adının geçmediği, bu tür kararların barış sürecine katkısı olmayacağını savundu. Haley, ''Türk dostlarım da bu kararın kabul edilmesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini farkında,'' diye konuştu.

Sinirlioğlu: “Karar tasarısı tarafsız”

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tasarıyla ilgili Genel Kurul'a hitaben yaptığı konuşmada karar tasarısının tarafsız olduğunu savundu. Tüm uluslararası çağrılara rağmen Filistin halkının vazgeçilmez haklarından yoksun bırakıldığına ve barışçıl gösteri haklarının ihlal edildiğini öne sürdü. Uluslararası hukukun daha fazla aşınmasını önlemenin ortak bir görev olduğunu belirtti. ''Önümüzdeki karar, bütün BM üyesi ülkelere sivillere yönelik saldırıları barışçıl yollarla önleme ve çekilen acıları dindirme çağrısı yapıyor. Bu kararda taraf tutulmuyor,'' diye konuştu.

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