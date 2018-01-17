BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurdu

Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" kurma planına ilişkin, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu." dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"OLASI BİR NÜKLEER SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Uluslararası toplumun birçok konuda başarısız olduğuna ve uzayıp giden çatışmalar ve terör konusuna dikkati çeken Guterres, "Ortadoğu'da bir kördüğüm ile, Kore Yarımadası'nda olası bir nükleer savaşla karşı karşıyayız." dedi. İklim değişikiliğinin hızla ilerlediği, eşitsizliklerin, milliyetçiliğin arttığı konusunda uyaran Guterres, günümüz sorunları karşısında daha az nefret, daha fazla diyalog ve daha fazla uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.

Guterres, ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" kurma planına ilişkin soruya, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu." yanıtını verdi. Cenevre sürecinin canlandırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, Suriye'deki krizin askeri çözümle mümkün olamayacacağını ifade etti.

(AA)