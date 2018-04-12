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BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye'deki durumun kontrolden çıkmasından kaçının

12.04.2018 08:05 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Suriye'deki durumun kontrolden çıkmasından kaçınmaları konusunda uyardı. Genel Sekreter, "Unutmamalıyız ki, en nihayetinde, çabalarımız Suriye halkının çektiği korkunç acıyı sonlandırma üzerine olmalı" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye'deki durumun kontrolden çıkmasından kaçının

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Suriye'deki durumun kontrolden çıkmasından kaçınmaları konusunda uyardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin büyükelçilerine, "şu anki çıkmazın riskleri konusundaki derin endişelerini" ve "durumun kontrolden çıkmasının önlenmesi ihtiyacını" ilettiğini kaydetti.

Genel Sekreter, "Unutmamalıyız ki, en nihayetinde, çabalarımız Suriye halkının çektiği korkunç acıyı sonlandırma üzerine olmalı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa.

Suriye'nin Doğu Guta bölgesine kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye askeri müdahalesi gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü, Suriye'ye atılacak füzeleri vuracağını söyleyen Rusya'ya "hazırlanması" çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dünyadaki durumun endişe verici bir hâl aldığını ve sağduyunun galip gelmesini umduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili nihai kararın henüz verilmediği, tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

İngiltere'nin de bugünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından Suriye'ye olası bir askeri müdahale ile ilgili bir karar alması bekleniyor.

Cumartesi akşamı Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesine kimyasal silahlarla düzenlendiği ve onlarca kişinin ölümüne yol açtığı iddia edilen saldırıdan ABD, Suriye hükümetini sorumlu tutuyor.

Suriye ise iddiaları reddediyor.

'Güvenlik Konseyi'nde karara varılamamasından üzüntü duyuyorum'

Antonio Guterres yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nde kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için bir karara varılamamasından duyduğu "üzüntüyü" de dile getirdi.

Guterres, "Güvenlik Konseyi'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyordum ve bu konuda Konsey'in bir anlaşmaya varamamasından üzüntü duyuyorum" dedi.

ABD'nin kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu tasarıyı Rusya veto etmişti.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia ABD'yi bu tasarıyı 'Suriye'ye karşı müdahale için bahane olarak kullanmakla' suçlamıştı.

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