BM Genel Sekreteri'nden Gazze İçin Bağımsız Soruşturma Çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Gazze sınırındaki gösteride 15 Filistinli’nin öldürülmesi ve 1400’ünün yaralanması ile ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü Ferhan Hak tarafından açıklanan yazılı bildiride Guterres, Gazze’de yaşananlar sonrasında barış sürecinin acilen yeniden canlandırılmasının gerekliliğinin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek bölgede yaşanan çatışmalardan ve ölümlerden duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Guterres, olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturmanın başlatılması gerektiğini savundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de çatışmalarla ilgili, Kuveyt’in talebi üzerine acil toplandı.

Cuma akşamı kapalı olarak toplanacağı açıklanan Güvenlik Konseyi, ortak bir karar alınmayacağı ve ortak bir açıklama yapılmayacağı gerekçesiyle kapalı oturum yapmak yerine açık olarak toplandı.

Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mansour Al Otaibi, binlerce kişinin bağımsız bir Filistin devleti için kutladıkları barışçıl Toprak Günü kutlamalarında İsrail askerlerinin 15 kişiyi öldürüp binlercesini de yaralamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Al Otaibi, “İsrail uluslararası hukuku ihlal etti” diye konuştu.