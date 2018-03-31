HABER

BM Genel Sekreteri'nden Gazze İçin Bağımsız Soruşturma Çağrısı

31.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Gazze sınırındaki gösteride 15 Filistinli’nin öldürülmesi ve 1400’ünün yaralanması ile ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu

BM Genel Sekreteri'nden Gazze İçin Bağımsız Soruşturma Çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Gazze sınırındaki gösteride 15 Filistinli’nin öldürülmesi ve 1400’ünün yaralanması ile ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü Ferhan Hak tarafından açıklanan yazılı bildiride Guterres, Gazze’de yaşananlar sonrasında barış sürecinin acilen yeniden canlandırılmasının gerekliliğinin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek bölgede yaşanan çatışmalardan ve ölümlerden duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Guterres, olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturmanın başlatılması gerektiğini savundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de çatışmalarla ilgili, Kuveyt’in talebi üzerine acil toplandı.

Cuma akşamı kapalı olarak toplanacağı açıklanan Güvenlik Konseyi, ortak bir karar alınmayacağı ve ortak bir açıklama yapılmayacağı gerekçesiyle kapalı oturum yapmak yerine açık olarak toplandı.

Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mansour Al Otaibi, binlerce kişinin bağımsız bir Filistin devleti için kutladıkları barışçıl Toprak Günü kutlamalarında İsrail askerlerinin 15 kişiyi öldürüp binlercesini de yaralamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Al Otaibi, “İsrail uluslararası hukuku ihlal etti” diye konuştu.

Güvenlik Konseyi'nde ABD adına konuşan Walter Miller ise bazı kötü amaçlı kişilerin protesto gösterilerinde şiddeti kışkırttığını savunarak, protestocuların hayatını riske attığını belirtti.

Miller, Gazze’de meydana gelen olaylarda bazı kişilerin yaşamını yitirmesinden derin bir üzüntü duyduklarını ifade etti.

Filistinli büyükelçi Riyad Mansour, BM Güvenlik Konseyi'nin, barışçıl göstericilerin uğradığı katliamın kınamamasının büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise, uluslararası toplumun Gazze’de meydana gelen olayları barışçıl bir yürüyüş adı altında, iyi örgütlenmiş ve şiddet içeren bir terör toplantısı olarak değerlendirmesi gerektiğini savundu.

Danon, “Dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler bayramı kutlamak için toplanmışken, Filistinliler İsrail ile ilgili yalanlarını yaymak için Birleşmiş Milletler’i kullanmak için yeni bir sahtekarlığıa battılar” dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov Gazze'de yaşanan olaylardan derin endişe duyduklarını söyledi.

Kriz büyüyor! Yayın hayatına son verdilerKriz büyüyor! Yayın hayatına son verdiler
Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!Öğrenci yemek istediğine bin pişman oldu!
Asıl kimlikleri ortaya çıktı!Asıl kimlikleri ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

İlginizi Çekebilir

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa'da uçak düştü: Ölüler var

Fransa'da uçak düştü: Ölüler var

İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!

İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

BMGK'dan İsrail'e çağrı

BMGK'dan İsrail'e çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.