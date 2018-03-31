BM Genel Sekreteri'nden Gazze İçin Bağımsız Soruşturma Çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Gazze sınırındaki gösteride 15 Filistinli’nin öldürülmesi ve 1400’ünün yaralanması ile ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu.
Genel Sekreter Sözcüsü Ferhan Hak tarafından açıklanan yazılı bildiride Guterres, Gazze’de yaşananlar sonrasında barış sürecinin acilen yeniden canlandırılmasının gerekliliğinin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek bölgede yaşanan çatışmalardan ve ölümlerden duyduğu derin endişeyi dile getirdi.
Guterres, olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturmanın başlatılması gerektiğini savundu
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de çatışmalarla ilgili, Kuveyt’in talebi üzerine acil toplandı.
Cuma akşamı kapalı olarak toplanacağı açıklanan Güvenlik Konseyi, ortak bir karar alınmayacağı ve ortak bir açıklama yapılmayacağı gerekçesiyle kapalı oturum yapmak yerine açık olarak toplandı.
Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mansour Al Otaibi, binlerce kişinin bağımsız bir Filistin devleti için kutladıkları barışçıl Toprak Günü kutlamalarında İsrail askerlerinin 15 kişiyi öldürüp binlercesini de yaralamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Al Otaibi, “İsrail uluslararası hukuku ihlal etti” diye konuştu.
Güvenlik Konseyi'nde ABD adına konuşan Walter Miller ise bazı kötü amaçlı kişilerin protesto gösterilerinde şiddeti kışkırttığını savunarak, protestocuların hayatını riske attığını belirtti.
Miller, Gazze’de meydana gelen olaylarda bazı kişilerin yaşamını yitirmesinden derin bir üzüntü duyduklarını ifade etti.
Filistinli büyükelçi Riyad Mansour, BM Güvenlik Konseyi'nin, barışçıl göstericilerin uğradığı katliamın kınamamasının büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.
İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise, uluslararası toplumun Gazze’de meydana gelen olayları barışçıl bir yürüyüş adı altında, iyi örgütlenmiş ve şiddet içeren bir terör toplantısı olarak değerlendirmesi gerektiğini savundu.
Danon, “Dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler bayramı kutlamak için toplanmışken, Filistinliler İsrail ile ilgili yalanlarını yaymak için Birleşmiş Milletler’i kullanmak için yeni bir sahtekarlığıa battılar” dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov Gazze'de yaşanan olaylardan derin endişe duyduklarını söyledi.
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