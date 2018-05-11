BM Genel Sekreteri'nden İsrail ve Suriye'ye çağrı

Golan Tepeleri'ndeki BM barış gücünün hem Suriye hem de İsrail ordusuyla temaslarını sürdürdüğünü belirten Dujarric, her iki tarafı da "azami derecede itidalli" olmaya ve 1974 ateşkes anlaşmasına uymaya davet ettiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırıları sonrası açıklamalarda bulundu. Dujarric, Guterres'in Ortadoğu'da yeni bir felaketten kaçınılması amacıyla "tüm düşmanca davranışlara ve tahrik edici eylemlere acilen son verilmesi" için çağrı yaptığını aktardı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin bölgedeki gelişmelerle yakından ilgilendiğini ve saldırılarla ilgili "farklı düzeydeki çeşitli insanlarla" temas hâlinde olduğunu belirtti.

İsrail ise İran'ın roket saldırısından ötürü derhal kınanması için Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulundu. Ancak Suriye konusunda uzun zamandır derin görüş ayrılıkları yaşanan BM Güvenlik Konseyi'nden bu doğrultuda bir karar çıkması bir hayli düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Henüz hiçbir Güvenlik Konseyi üyesi de konuya ilişkin toplantı gerçekleştirilmesi için talepte bulunmadı.

DW,AP/CÖ,HS

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