BM Genel Sekreteri'nden nükleer anlaşma uyarısı

Washington kulislerinden sızan bilgiler ise Trump’ın anlaşmadan geri çekilme kararı vereceği yönünde.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran ile nükleer anlaşmanın iptal edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. BBC'ye verdiği demeçte "Günün birinde daha iyi bir uzlaşma sağlanabilirse güzel olur” diyen Guterres, sözlerine "Ancak elimizde iyi bir alternatif yoksa bu anlaşmayı bozmamalıyız” şeklinde devam etti.

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan anlaşmanın önemli bir diplomatik zafer olduğunu kaydeden BM Genel Sekreteri, yine de İran ile yeni müzakereler yapılması için geçerli nedenler olduğunu, bölgenin çok tehlikeli bir durumda olduğunu belirtti.

Trump karar almak üzere

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan geri çekilme kararı almak üzere olduğu bildiriliyor. Haber ajansı Reuters'a bu yönde bilgi veren iki hükümet yetkilisine göre anlaşmadan geri çekilmenin tam olarak nasıl olacağı henüz netleşmiş değil.