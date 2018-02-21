BM Genel Sekreteri'nden 'Şiddeti Durdurun' Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de yürütülen askeri operasyonlarla ve artan şiddetin bir an önce durması çağrısında bulundu ve 7 yıldır zulüm ve şiddet gören masum halkın artık güvenlik kaygısı yaşamadan hayatlarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Guterres Amerika’nın Sesi’ne konuştu ve Birleşmiş Milletler’in karşılaştığı sorunlara değindi:

Suriye’de yaşanan krize son olarak Türkiye de Afrin operasyonuyla müdahil oldu. Zaten karışık olan siyasi ve sivil durum böylece daha da karmaşık bir hal aldı. Siz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak Suriye’de artan askeri gerilimin siyasi müzakere ve anlaşmalara ne kadar engel olacağını düşünüyorsunuz?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Çatışmalardan yeterince kaygı duyduğumu belirtmek isterim. Astana’da alınan tedbirlerin Suriye’de yaşanan vahşeti durduracağını umut ediyorduk. Ancak kısa zaman önce şiddetin özellikle doğu Guta ve İdlib’de tekrar arttığına tanık olduk. Afrin’de yürütülen operasyonun da şiddeti arttırdığını görüyoruz. İsrail ve İran’ın desteklediği farklı milis güçler arasında devam eden çatışmalarda da aynı tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani maalesef ortaya çıkan yeni gelişmeler bizim endişelerimizi ortadan kaldıracak yönde değil. Ancak Soçi Konferansı herkesin beklentisi dışında gayet olumlu geçti, zira birçoğumuz Soçi’den Cenevre görüşmelerine zarar veren ya da Suriye’de rahatsız edici yeni girişimlerin başlatılmasına ön ayak olacak kararların çıkmasını bekliyorduk. Soçi’den, Cenevre’de kurulması öngörülen ve benim gözetimimde yürütülecek meşru bir komisyonun kurulması kararı çıktı. Cenevre siyasi süreci bağlamında Güvenlik Konseyi’nin ortak kararıyla zaten yönetim, seçim ve anayasa konularında bir komisyon kurulması öngörülüyordu. Yani diğer bir deyişle zaten ileriye doğru adım atılması için ön şartlar teorik olarak da olsa hazırlanmıştı. Ancak maalesef giderek artan şiddet bu siyasi gelişmelerin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Ve buna bağlı olarak da Cenevre’de şiddetin tamamıyla bitmesi için aldığımız kararların yürürlüğe giremeyeceği kaygısı bende giderek artıyor,” diyor.