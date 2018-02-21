BM Genel Sekreteri'nden 'Şiddeti Durdurun' Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de yürütülen askeri operasyonlarla ve artan şiddetin bir an önce durması çağrısında bulundu ve 7 yıldır zulüm ve şiddet gören masum halkın artık güvenlik kaygısı yaşamadan hayatlarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Guterres Amerika’nın Sesi’ne konuştu ve Birleşmiş Milletler’in karşılaştığı sorunlara değindi:
Suriye’de yaşanan krize son olarak Türkiye de Afrin operasyonuyla müdahil oldu. Zaten karışık olan siyasi ve sivil durum böylece daha da karmaşık bir hal aldı. Siz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak Suriye’de artan askeri gerilimin siyasi müzakere ve anlaşmalara ne kadar engel olacağını düşünüyorsunuz?
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Çatışmalardan yeterince kaygı duyduğumu belirtmek isterim. Astana’da alınan tedbirlerin Suriye’de yaşanan vahşeti durduracağını umut ediyorduk. Ancak kısa zaman önce şiddetin özellikle doğu Guta ve İdlib’de tekrar arttığına tanık olduk. Afrin’de yürütülen operasyonun da şiddeti arttırdığını görüyoruz. İsrail ve İran’ın desteklediği farklı milis güçler arasında devam eden çatışmalarda da aynı tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani maalesef ortaya çıkan yeni gelişmeler bizim endişelerimizi ortadan kaldıracak yönde değil. Ancak Soçi Konferansı herkesin beklentisi dışında gayet olumlu geçti, zira birçoğumuz Soçi’den Cenevre görüşmelerine zarar veren ya da Suriye’de rahatsız edici yeni girişimlerin başlatılmasına ön ayak olacak kararların çıkmasını bekliyorduk. Soçi’den, Cenevre’de kurulması öngörülen ve benim gözetimimde yürütülecek meşru bir komisyonun kurulması kararı çıktı. Cenevre siyasi süreci bağlamında Güvenlik Konseyi’nin ortak kararıyla zaten yönetim, seçim ve anayasa konularında bir komisyon kurulması öngörülüyordu. Yani diğer bir deyişle zaten ileriye doğru adım atılması için ön şartlar teorik olarak da olsa hazırlanmıştı. Ancak maalesef giderek artan şiddet bu siyasi gelişmelerin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Ve buna bağlı olarak da Cenevre’de şiddetin tamamıyla bitmesi için aldığımız kararların yürürlüğe giremeyeceği kaygısı bende giderek artıyor,” diyor.
Israil geçtiğimiz günlerde Suriye’de bir hava saldırısı düzenledi. Bununla birlikte Türkiye’de Afrin’e doğru operasyonlar sürdürüyor. Böylelikle Suriye’ye doğrudan müdahil olan ülke sayısı arttığı gibi siyasi çözüm de iyice karışıyor. Siz kişisel olarak bu ülkelerle temasta bulundunuz mu? Attığınız adımlar neler oldu?
Guterres, “Kendi kişisel temaslarımın yanı sıra farklı yollar aracılığıyla temaslarda bulunduk. Bu temaslarımızın önceliği tabii ki artan şiddeti durdurmaya yönelikti. Bazı sorunları, kurduğumuz diyalog kanalları sayesinde önleyebilsek de, halen bizi kaygılandıran ve şiddetin kaynağını oluşturduğunu düşündüğümüz sorunlar devam ediyor. Maalesef şiddet mağduru Suriye halkı genellikle sorunlarını dile getirmiyor. Yani askeri operasyonlar, çatışmalara katılan taraflar, çatışmaların siyasi boyutu gibi. Konuştuğumuz konular çoğu zaman bu yönde. Bir de orada yaşayan bir halk var. Onların çektikleri var. Hastanelerin, okulların bombalanması var. Çocuklarının ve kendilerinin devamlı surette yaşadığı bir ölüm korkusu var. Yani iç savaşın başlamasından itibaren bu tür koşullarda yaşadıklarını görmek, bizi gerçekten ürkütüyor. Geçmişte Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi’nin de başındaydım. Yani çatışmalarda rol oynayan tüm tarafların, Suriye halkının bu şekilde yaşamasına neden olan her adımını bir an önce durdurması gerektiğini görmesi lazım. Bu yaşananlar saçmalıktan başka bir şey değil," şeklinde konuştu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada farklı birçok bölgede insani trajedilerin yaşandığını, ancak çözülmesi gereken konuların başında Suriye’de yaşanan iç savaşın geldiğini belirtti. Guterres 7’inci yılında halen şiddetin üst düzeylerde seyrettiği Suriye iç savaşının, dünya savaşlarında da de uzun sürdüğünü ve bunun en büyük mağdurlarının yaşamları ve gelecekleri tükenen Suriye halkı olduğunun altını çizdi.
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