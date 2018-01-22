BM Güvenlik Konseyi Afrin gündemiyle toplanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı'Zeytin Dalı" harekatı Fransa'nın talebi üzerine bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tartışılacak.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını belirtirken, Rus tarafı da endişelerini dile getirdi ve "provakasyonu engellemek" adına Afrin'den birliklerini çektiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada "Fransa'dan bize destek vermesini bekleriz" diyerek, harekatı BM'ye götüren ülkeleri "müttefik olarak değil teröre destek veren ülkeler" olarak değerlendireceklerini bildirdi.
Sivil kayıplar
Öte yandan Türk hava saldırıları neticesinde 11 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türk tarafının Afrin'e düzenlediği hava saldırılarında sekizi aynı aileye mensup 11 sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etti.
Ölenlerden beşinin çocuk olduğu açıklandı. AFP'ye bir açıklama yapan Gözlemevi sorumlusu Rami Abdel, yaşamını yitiren ve aynı aileden olan sekiz kişinin İdlib'teki çatışmalardan kaçan bir aile olduğunu açıkladı. Afrin'deki YPG sözcüsü de sekiz kişinin hava saldırıları nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'da yaptığı bir paylaşımda sivil ölümlerinin doğru olmadığını belirtti.
955091143087280128
Mattis: "Türkiye bilgi verdi"
Öte yandan Asya ziyaretine başlayan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Washington'a harekat başlamadan önce bilgi verdiğini ve Ankara'nın bölgede "meşru" bir takım güvenlik endişeleri olduğunu söyledi.
Mattis, "Türkiye samimi idi. Harekatı yapacakları uçakları kaldırmadan önce bizi uyardılar ve danıştılar, şu an dışişleri bakanlığı kanalıyla ilerlemeye devam ediyoruz" diyerek Türkiye "sınırları dhilinde aktif bir ayaklanma olan tek NATO üyesi ülke ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" şeklinde konuştu.
Ankara YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görüyor. PKK, AB ve ABD tarafından da terörist örgüt olarak kabul ediliyor. Ancak ABD Suriye'de IŞİD ile mücadelesinde YPG ile işbirliği yapıyor ve bu konu ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki en gergin noktalardan birini oluşturuyor.
'Zeytin Dalı' operasyonu
TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik hava operasyonunu 20 Ocak'ta başlattı. TSK "Zeytin Dalı" adı verilen operasyonda "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait" hedeflerin vurulduğunu açıkladı. 21 Ocak'ta ise Başbakan Binali Yıldırım askerin Suriye'ye geçerek kara harekatı başlatıığını duyurdu.
Operasyonun başlamasının hemen ardından ABD, Rusya, İran gibi ülkelerin diplomatik temsilcilerine bilgi verilirken, çeşitli ülkelerden "itidal" çağrısı geldi.
ABD harekatın kapsamının ve süresinin sınırlı tutulması çağrısı yaparken, Rusya Interfax ajansında yer alan habere göre Afrin'deki gözlemci ve askerlerini geri çekerek başka bir bölgeye kaydıracağını açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel harekatın kendisini kaygılandırdığını belirterek, "Türkiye ve Kürt birlikler arasındaki askeri çatışmalar önceden kestirilemeyen riskleri beraberinde getiriyor" dedi.
Reuters/AFP/SSB/BÖ
©Deutsche Welle Türkçe
Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden
Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı
Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar
AK Partili Miroğlu'dan Afrin ve PKK çıkışı: Yeniden umut doğabilir
Reyhanlı'daki roketli saldırı kameraya böyle yansıdı!
Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı
Afrin operasyonuna ilişkin Salih Müslim'den olay açıklama: Zafer Kürtlerin olacak
Geceye damga vuran elbise
Cinsel içerikli görüntüleri yayınlanınca...