BM Güvenlik Konseyi Afrin gündemiyle toplanıyor

Ölenlerden beşinin çocuk olduğu açıklandı. AFP'ye bir açıklama yapan Gözlemevi sorumlusu Rami Abdel, yaşamını yitiren ve aynı aileden olan sekiz kişinin İdlib'teki çatışmalardan kaçan bir aile olduğunu açıkladı. Afrin'deki YPG sözcüsü de sekiz kişinin hava saldırıları nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada "Fransa'dan bize destek vermesini bekleriz" diyerek, harekatı BM'ye götüren ülkeleri "müttefik olarak değil teröre destek veren ülkeler" olarak değerlendireceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'da yaptığı bir paylaşımda sivil ölümlerinin doğru olmadığını belirtti.

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Mattis: "Türkiye bilgi verdi"

Öte yandan Asya ziyaretine başlayan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Washington'a harekat başlamadan önce bilgi verdiğini ve Ankara'nın bölgede "meşru" bir takım güvenlik endişeleri olduğunu söyledi.

Mattis, "Türkiye samimi idi. Harekatı yapacakları uçakları kaldırmadan önce bizi uyardılar ve danıştılar, şu an dışişleri bakanlığı kanalıyla ilerlemeye devam ediyoruz" diyerek Türkiye "sınırları dhilinde aktif bir ayaklanma olan tek NATO üyesi ülke ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" şeklinde konuştu.

Ankara YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak görüyor. PKK, AB ve ABD tarafından da terörist örgüt olarak kabul ediliyor. Ancak ABD Suriye'de IŞİD ile mücadelesinde YPG ile işbirliği yapıyor ve bu konu ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki en gergin noktalardan birini oluşturuyor.