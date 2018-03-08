BM Güvenlik Konseyi ateşkese uyulmasını istedi

Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Çarşamba günü acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ateşkes çağrısına uyulmasını talep etti. Fransa ve İngiltere'nin girişimiyle toplanan Konsey, çağrısında Doğu Guta'daki insani koşulların kötüleştiğine dikkat çekti.

Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yürüten Hollanda'nın BM nezdindeki temsilcisi Karel van Oosterom, üç saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamada, Konsey üyelerinin "insani durumdan dolayı endişeli olduğunu” aktardı. Van Oosterom ayrıca üyelerin ateşkesin uygulanması çağrısını yinelediklerini kaydetti.

Toplantı sırasında BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile video konferans aracılığıyla görüşen BMGK üyeleri, Mistura'nın Rusya ile Doğu Guta'daki muhalif silahlı gruplar arasında bir anlaşma yapılması için destek olabileceğini belirtti.

Hollandalı temsilci van Oosterom, şiddeti durdurmak için muhalif savaşçıların bölgeden ayrılması yönündeki girişimine BMGK tarafından güçlü bir şekilde destek verildiğini sözlerine ekledi.