HABER

BM Güvenlik Konseyi ateşkese uyulmasını istedi

08.03.2018 00:46 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuşatma altında Doğu Guta bölgesindeki insani krizle ilgili acil toplanan Güvenlik Konseyi derhal ateşkes çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi ateşkese uyulmasını istedi

Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Çarşamba günü acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ateşkes çağrısına uyulmasını talep etti. Fransa ve İngiltere'nin girişimiyle toplanan Konsey, çağrısında Doğu Guta'daki insani koşulların kötüleştiğine dikkat çekti.

Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yürüten Hollanda'nın BM nezdindeki temsilcisi Karel van Oosterom, üç saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamada, Konsey üyelerinin "insani durumdan dolayı endişeli olduğunu” aktardı. Van Oosterom ayrıca üyelerin ateşkesin uygulanması çağrısını yinelediklerini kaydetti.

Toplantı sırasında BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile video konferans aracılığıyla görüşen BMGK üyeleri, Mistura'nın Rusya ile Doğu Guta'daki muhalif silahlı gruplar arasında bir anlaşma yapılması için destek olabileceğini belirtti.

Hollandalı temsilci van Oosterom, şiddeti durdurmak için muhalif savaşçıların bölgeden ayrılması yönündeki girişimine BMGK tarafından güçlü bir şekilde destek verildiğini sözlerine ekledi.

Yardım koridoru

BMGK üyeleri ayrıca Doğu Guta'daki Duma kasabasına Pazartesi gününden beri ulaşamayan yardım konvoyunun yola çıkabilmesi için oluşturulacak koridoru da ele aldı.

Şam yönetiminin bölgeye gitmesine onay verdiği 46 kamyonluk yardımı konvoyundaki gıdanın neredeyse yarısı henüz ihtiyaç sahiplerine ulaşmazken BM kaynaklarına göre tıbbi malzemenin çoğuna da Suriyeli yetkililer tarafından el konuldu.

BM Genel Sekreteri Antono Guterres Salı günü konvoyun bölgeye güvenli bir şekilde ulaşması için çağrıda bulunmuştu.

"Girişimler yetersiz”

Toplantı öncesi basın mensupları ile bir araya gelen ve 24 Şubat'ta kararı alınan 30 günlük ateşkesin mimarlarından İsveç'in BM Büyükelçisi Olof Skoog, şiddete ara verilmesi konusunda girişimlerin tamamen yetersiz olduğunu kaydetti.

Skoog "Şu ana kadar ateşkes kararının uygulanabilmesi için sadece Suriyeli yetkililerden çok düşük düzeyde işaretler gördük ve bu durumdan dolayı çok ama çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz” ifadesini kullandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi raporuna göre Doğu Guta'da 18 Şubat'tan beri şiddetlenen çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 177'si çocuk olmak üzere 800'ü geçti.

AFP,rtr/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

Annesinin sevgilisi tecavüz etti

Annesinin sevgilisi tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güneydoğu’da Kadın Mücadelesinin 20 Yılı

Güneydoğu’da Kadın Mücadelesinin 20 Yılı

Dünyadan Kadın Portreleri Ankara’da Fotoğraflandı

Dünyadan Kadın Portreleri Ankara’da Fotoğraflandı

‘Anne Olunca Kutsandık Kendimiz Olunca Dışlandık’

‘Anne Olunca Kutsandık Kendimiz Olunca Dışlandık’

Almanya'da 8 aşırı sağcı, göçmenlere saldırıdan hapse mahkum oldu

Almanya'da 8 aşırı sağcı, göçmenlere saldırıdan hapse mahkum oldu

ABD ve Türkiye Arasında Kritik Görüşme

ABD ve Türkiye Arasında Kritik Görüşme

BM: Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu çok sayıda sivili tehdit ediyor

BM: Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu çok sayıda sivili tehdit ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.