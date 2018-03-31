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BM Güvenlik Konseyi Gazze'deki şiddet üzerine acil toplandı

31.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Gazze'de en az 16 Filistinli'nin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplandı.

BM Güvenlik Konseyi Gazze'deki şiddet üzerine acil toplandı

BM Genel Sekreteri Guterres de, olayların aydınlatılması için "bağımsız ve şeffaf bir soruşturma" talep etti.Filistinlilerin Toprak Günü'nde Gazze'de düzenlenen gösterilere İsrail'in müdahalesi sonucu en az 16 Filistinli'nin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede şiddetin artmasından kaygı duyuluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kuveyt'in talebi üzerine Cuma akşamı acil toplanarak, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, en az 16 Filistinli'nin İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiğini, bin 400'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Ancak Filistinlilerin BM'deki temsilcisi Riyad Mansur, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 17 kişinin öldüğünü aktardı. Mansur, oturum öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail'in tutumunu "halkımıza karşı büyük bir katliam" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İsrail'e uyarı

BM Genel Sekreter Yardımcısı Taye-Brook Zerihoun Güvenlik Konseyi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, önümüzdeki günlerde bölgede durumun "kötüleşebileceği" konusundaki kaygıları dile getirdi. Zerihoun, "İsrail'in uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uyması" gerektiğini vurgulayarak, ölümle sonuçlanan şiddetin başvurulabilecek son yöntem olduğunu söyledi. Zerihoun, sivillerin ve özellikle de çocukların hedef olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı yapılması planlanan oturumu, 15 üyenin Ortadoğu'daki duruma ilişkin ortak bir açıklamada anlaşamaması üzerine kamuya açık yapıldı.

Guterres bağımsız ve şeffaf soruşturma talep etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Filistinliler arasında yaşanan olaylardan "derin kaygı" duyduğunu dile getirdi. Guterres, Cuma günü sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, yaşanan olayların aydınlatılması için "bağımsız ve şeffaf bir soruşturma" yürütülmesini talep etti. Guterres, taraflara ölümlere yol açabilecek veya sivil halkı tehdit edecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Filistin bölgelerinde bir günlük yas

Cuma günü yaşanan kanlı olayların ardından Cumartesi günü Filistinlilerin kontrolündeki Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da genel greve gidildiği bildirildi. Bölgede dükkanlar ve Cumartesi günleri de açık olan okullar açılmadı. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail sınırında yaşanan şiddetin ardından bir günlük yas ilan etti. Yaşamını yitirenlerin cenazelerinin bugün defnedilmesi bekleniyor.

1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden altı Filistinli göstericinin öldürülmesinin yıldönümü olan 30 Mart, Filistinliler tarafından Toprak Günü olarak adlandırılıyor. Filistinlilerin her yıl bu tarihte başlattığı eylemler, İsrail devletinin kurulduğu tarih olan ve "Felaket" günü olan adlandırılan 15 Mayıs'a kadar devam ediyor.

İsrail, Cuma günü yapılan eylemlere yaklaşık 17 bin kişinin katıldığını açıkladı. Hamas ise 65 kilometrelik sınır boyunca beş ayrı noktada düzenlenen protesto yürüyüşüne on binlerce kişinin katıldığını duyurdu. Hamas "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlendiği eylem ile topraklarından göçe zorlananan Filistinlilerin dönüş hakkına dikkat çekmeyi hedefliyordu.

AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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