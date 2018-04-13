HABER

BM Güvenlik Konseyi Kimyasal Saldırı İddialarını Görüşüyor

13.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia Suriye'de kimyasal silah kullanım iddialarının düzmece olduğunu savundu. ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise, Başkan Donald Trump’ın Suriye konusunda henüz kararını vermediğini söyledi

BM Güvenlik Konseyi Kimyasal Saldırı İddialarını Görüşüyor

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Başkan Donald Trump’ın Suriye konusunda henüz kararını vermediğini söyledi.

Dün başkent Washington’da ulusal güvenlik toplantısına katılan Haley, bugün Rusya’nın talebi üzerine acil toplanan Güvenlik Konseyi’ndeydi. Haley, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye’ye askeri bir operasyon yapılması için acele etmeye gerek olmadığını belirtti ancak, “Derhal bir şeyler yapılması gerekiyor” dedi.

Suriye’de Esat rejiminin defalarca kimyasal silah kullandığını söyleyen Haley, ”Rusya masum insanları öldüren bu vahşetin üstünü örtmeye çalışıyor. Fransa, İngiltere ve ABD’nin yaptığı araştırmalar kimyasal silah kullanıldığını gösteriyor. Her zaman olduğu gibi Rusya direniyor. Bağımsız bir mekanizmanın kimyasal silahları araştırmasını engelliyor. Rusya, Birleşmiş Milletler’in Suriye konusunda adım atmasını engelliyor. Rusya’nın şimdiye kadar engellemeleri olmasaydı bugün burada olmazdık” diye konuştu.

Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu’da yaşanan kaosun dünya barışını tehlikeye soktuğunu söyledi. Guterres, Suriye’de artan askeri operasyon ihtimallerini engellemek için Güvenlik Konseyi’nin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Genel Sekreter, Suriye’de süren savaşı daha da alevlendirmemek için bunun bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, Suriye’de kullanıldığı iddia edilen kimyasal silahlarla ilgili araştırma yaptıklarını ve bu yönde tek bir delil bile bulamadıklarını iddia etti. Nebenzia, kimyasal silah kullanım iddialarının düzmece olduğunu yineledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsinizKemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz
'Türkiye artık dost değil rakip ve düşman''Türkiye artık dost değil rakip ve düşman'
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'ın 'gizli aşk çocuğu' iddiası ortalığı karıştırdı

Trump'ın 'gizli aşk çocuğu' iddiası ortalığı karıştırdı

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya, Fransa'yı Suriye konusunda uyardı! Macron azarı yiyince kıvırdı

Rusya, Fransa'yı Suriye konusunda uyardı! Macron azarı yiyince kıvırdı

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!

Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.