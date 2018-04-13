BM Güvenlik Konseyi Kimyasal Saldırı İddialarını Görüşüyor

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Başkan Donald Trump’ın Suriye konusunda henüz kararını vermediğini söyledi.

Dün başkent Washington’da ulusal güvenlik toplantısına katılan Haley, bugün Rusya’nın talebi üzerine acil toplanan Güvenlik Konseyi’ndeydi. Haley, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye’ye askeri bir operasyon yapılması için acele etmeye gerek olmadığını belirtti ancak, “Derhal bir şeyler yapılması gerekiyor” dedi.

Suriye’de Esat rejiminin defalarca kimyasal silah kullandığını söyleyen Haley, ”Rusya masum insanları öldüren bu vahşetin üstünü örtmeye çalışıyor. Fransa, İngiltere ve ABD’nin yaptığı araştırmalar kimyasal silah kullanıldığını gösteriyor. Her zaman olduğu gibi Rusya direniyor. Bağımsız bir mekanizmanın kimyasal silahları araştırmasını engelliyor. Rusya, Birleşmiş Milletler’in Suriye konusunda adım atmasını engelliyor. Rusya’nın şimdiye kadar engellemeleri olmasaydı bugün burada olmazdık” diye konuştu.

Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu’da yaşanan kaosun dünya barışını tehlikeye soktuğunu söyledi. Guterres, Suriye’de artan askeri operasyon ihtimallerini engellemek için Güvenlik Konseyi’nin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Genel Sekreter, Suriye’de süren savaşı daha da alevlendirmemek için bunun bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, Suriye’de kullanıldığı iddia edilen kimyasal silahlarla ilgili araştırma yaptıklarını ve bu yönde tek bir delil bile bulamadıklarını iddia etti. Nebenzia, kimyasal silah kullanım iddialarının düzmece olduğunu yineledi.