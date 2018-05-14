BM Güvenlik Konseyi Olağanüstü Toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze’de meydana gelen protesto gösterilerinde, İsrail güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasıyla en az 52 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 binden fazlasının yaralandığı olaylar nedeniyle acil toplanıyor.
Güvenlik Konseyi geçici üyesi Kuveyt’in talebi üzerine olağanüstü toplantının yarın gerçekleşeceği belirtildi.
Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak günlük basın toplantısında, BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres’in taraflara itidal çağrısında bulunduğu, İsrail’in orantısız güç kullanmaması ve Filistin’in de sınırdaki protesto eylemlerini engellemesi ve tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunduğunu kaydetti.
Sözcü Yardımcısı Hak, önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili BM Genel Sekreteri Gutarres’in yazılı bir açıklama da yapacağını kaydetti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Viyana'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Gazze ile ilgili gelen ölüm haberlerinin kendisini derin endişeye sevk ettiğini söyledi.
Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplanma çağrısında bulunmuştu.
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