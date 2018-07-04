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BM Güvenlik Konseyi Suriye için toplanacak

04.07.2018 08:54 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi Suriye'nin güneybatısında artan çatışmalar nedeniyle Perşembe günü acil toplanma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi Suriye için toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin güneyinde Dera vilayetinde devam eden operasyonları ve sivillerin durumunu görüşmek üzere Perşembe günü toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı İsveç'in BM temsilciliğinden yapılan açıklamada, toplanma talebinin İsveç ve Kuveyt'ten geldiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'de şiddetin azalmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine vurgu yapılarak bölgede giderek artan şiddetin çatışan tarafların "sivilleri ve sivil altyapıyı korumada başarısız olduğunu gösterdiği" belirtildi. New York'taki oturumun basına kapalı olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Suriye ordusu 19 Haziran'dan bu yana İran ve Rusya'nın desteği ile ülkenin güneyindeki muhaliflere yönelik operasyonlar düzenliyor. BM Gıda Programı (WFP) o dönemden bu yana bölgede 330 bin insanın yerini yurdunu terketmek zorunda kaldığını belirtti. Kuruluş Suriye'de savaşın başladığı 2012 yılından bu yana ülkenin güneyindeki sığınmacıların sayısının hiç bu kadar artmadığına dikkat çekti.

BM'den yardım çağrı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre 330 bin Suriyeli sığınmacıdan 40 bini Ürdün sınırında. Dera vilayeti, Suriye'nin güneyinde Ürdün ve İsrail sınırında bulunuyor. Her iki ülke de sınırlarının kapalı kalacağını açıkladı. Ancak BM ise artık sığınmacı kabul etmek istemeyen Ürdün'e kapılarını açma çağrısında bulundu. BM'nin verilerine göre Ürdün şimdiye kadar Suriye'deki savaştan kaçan 650 bin sığınmacıyı ülkesine kabul etti.

Sınırdaki insanlara yardım edilmesi çağrısında bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, sığınmacıların bölgede yeterli mali kaynaklara sahip ülkelerce şiddetten kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin güneyindeki Dera vilayeti Esad rejimine muhalif grupların kontrolünde. BM'nin verilerine göre Suriye'de savaş yüzünden şimdiye dek 6 milyon 600 bin insan yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Beş milyon 600 binden fazla kişi komşu ülkelere sığındı.

dpa,AFP,epd/HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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