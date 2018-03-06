BM Güvenlik Konseyi Suriye İçin Yeniden Acil Toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Suriye’de başarısız olan 30 günlük ateşkesi görüşmek üzere Çarşamba günü acil olarak toplanacağı açıklandı.

Fransa ve İngiltere’nin talebiyle toplantı kapalı oturum şeklinde yapılacak.

İngiltere’nin BM diplomatlarından Stephen Hickey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BMGK'nin 2401 sayılı kararının uygulanmasının başarısız olduğunu ve bu konuyu görüşeceklerini yazdı.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın da onayladığı, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve Doğu Guta'daki hasta ve yaralıların tahliyesi için 30 günlük ateşkes kararı almıştı.

Ancak Suriye rejiminin kuşatması altındaki bölgeye ilk yardım konvoyu ancak 5 Mart’ta girebilmiş, yardım dağıtımı ise hava saldırıları nedeniyle kısa kesilmişti. İnsan hakları grupları saldırılarda 68 sivilin öldüğünü açıkladı.

İngiltere merkezli İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre 18 Şubat’tan bu yana Doğu Guta’da 800 sivil öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin en az 177’si çocuk.