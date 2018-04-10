BM Güvenlik Konseyi Suriye Konusunda Acil Toplandı

Güvenlik Konseyi’ndeki acil toplantıda ilk söz Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya verildi. Video konferans üzerinden Cenevre’den toplantıya katılan Mistura, Suriye’de yaşanan son durumla ilgili bilgi verdi. Güvenlik Konseyi’nin birlikte hareket etmesi ve kimyasal silah kullanımı iddialarıyla ilgili bağımsız araştırmanın yapılması gerektiğini belirten Mistura, “Bugün uluslararası güvenliği birlikte sağlamanın günüdür” diye konuştu.

Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, ABD ve Fransa gibi müttefiklerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Suriye’de Esat rejiminin kimyasal silah kullandığı iddialarının bağımsız raporlarla kanıtlanması halinde her şey masada olabilir” dedi.

Fransa’nın Doğu Guta için acil toplantı çağrısına 8 ülke destek vermişti. Bu ülkeler ABD, İngiltere, Peru, İsveç, Polonya, Hollanda, Kuveyt ve Fildişi Sahili olarak sıralanıyor.

Toplantıda, Doğu Guta’ya yapılan ve en az 75 kişinin hayatını kaybettiği son saldırıda Şam rejimine bağlı güçlerin kimyasal silah kullandığı iddiası tartışıldı. ABD toplantıda, Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştıracak yeni bir BM mekanizması kurulması için hazırladığı karar tasarısını Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Mistura ayrıca, Türkiye’nin de Suriye’nin diğer bölgelerinde yeni askeri operasyon başlatmak istediğini belirterek, tüm taraflara gerginliği düşürme ve itidal çağrısında bulundu.

Haley: “ABD gereğini yapar”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Rusya’nın elinde Suriye’de kimyasal silahla öldürülen çocukların kanı olduğunu" söyledi. Haley, son durumun artık hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılanamayacağını belirtti. Kimyasal silah kullanımını bir "canavarlık" olarak değerlendiren Haley, Rusya ve İran’ı, Esat’ı destekleyerek bu "vahşi" saldırıların arkasında olmakla suçladı.

Haley, “Rusya’nın Güvenlik Konseyi'ndeki engellemeleri artık bizleri durdurmamalı ya da ABD gerekeni yapacak” diye konuştu.

“Esat rejimi” tartışması

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiyly Nebenzia da, kimyasal silah kullanımı iddiaların "uydurma" olduğunu öne sürdü. Rusya’nın bu iddialarla ilgili yürüttüıü araştırmalar neticesinde son saldırılarda bu yönde bir bulguya rastlanmadığını, cesetler üzerinde yapılan incelemelerde kimyasal silahların yol açtığı bir ölüme rastlanmadığını söyledi.