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BM Güvenlik Konseyi Suriye’de 30 Günlük Ateşkes Kararı Aldı

24.02.2018 23:01 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Cumartesi yapılan oturumda, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardım ulaştırmak ve durumu kritik hastalarla yaralıları tahliye etmek için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören tasarı kabul edildi

BM Güvenlik Konseyi Suriye’de 30 Günlük Ateşkes Kararı Aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Cumartesi yapılan oturumda, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardım ulaştırmak ve durumu kritik hastalarla yaralıları tahliye etmek için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören tasarı kabul edildi.

Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının 72 saat içerisinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Üç kez ertelenen tasarının Cumartesi yapılan toplantısı bildirilen saatten yaklaşık iki saat sonra başladı. Bu süre içinde tasarı konusunda çekinceleri olan Rusya’nın ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

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