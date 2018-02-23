BM Güvenlik Konseyi Suriye’de 30 Günlük Ateşkesi Oylayacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün, Suriye’de milyonlarca kişiye insani yardımların ulaştırılmasına ve kritik derecede hasta ya da yaralı olanların tahliye edilmesine imkan tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren bir tasarıyı oylayacak.

Tasarıda öngörülen ateşkes, IŞİD ve Nusra Cephesi dahil El Kaide bağlantılı tüm gruplara karşı düzenlenen operasyonları kapsamıyor.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 30 günlük ateşkesin gerçekçi olmadığını ve uygulanamayacağını savundu.

Ancak tasarıyı sunan İsveç ve Kuveyt, Şam yakınlarındaki Doğu Guta’yı hedef alan rejim bombardımanında sivil ölümlerin sayısı artarken derhal bir adım atılması için baskı yapıyor.

Rusya’nın tasarıyı veto edip-etmeyeceği ya da çekimser mi kalacağı henüz net değil.

Tasarının nihai metninde, 30 günlük ateşkesin konseyin onayından 72 saat sonra yürürlüğe girmesi talep ediliyor.

İsveç’in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, “Amaç hayatları kurtarmak. BM konvoyları ve tahliye ekipleri gitmeye hazır. Konseyin biraraya gelmesi ve kelimelerle tarif edilemez vahametteki bir durumu acilen tersine çevirme yolundaki sorumluluğunu üstlenmesinin zamanı” diye konuştu.