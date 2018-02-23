BM Güvenlik Konseyi Suriye’de 30 Günlük Ateşkesi Oylayacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün, Suriye’de milyonlarca kişiye insani yardımların ulaştırılmasına ve kritik derecede hasta ya da yaralı olanların tahliye edilmesine imkan tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren bir tasarıyı oylayacak.
Tasarıda öngörülen ateşkes, IŞİD ve Nusra Cephesi dahil El Kaide bağlantılı tüm gruplara karşı düzenlenen operasyonları kapsamıyor.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 30 günlük ateşkesin gerçekçi olmadığını ve uygulanamayacağını savundu.
Ancak tasarıyı sunan İsveç ve Kuveyt, Şam yakınlarındaki Doğu Guta’yı hedef alan rejim bombardımanında sivil ölümlerin sayısı artarken derhal bir adım atılması için baskı yapıyor.
Rusya’nın tasarıyı veto edip-etmeyeceği ya da çekimser mi kalacağı henüz net değil.
Tasarının nihai metninde, 30 günlük ateşkesin konseyin onayından 72 saat sonra yürürlüğe girmesi talep ediliyor.
İsveç’in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, “Amaç hayatları kurtarmak. BM konvoyları ve tahliye ekipleri gitmeye hazır. Konseyin biraraya gelmesi ve kelimelerle tarif edilemez vahametteki bir durumu acilen tersine çevirme yolundaki sorumluluğunu üstlenmesinin zamanı” diye konuştu.
Nihai metine Rusya’nın bazı teklifleri de dahil edildi.
Metin, Suriye hükümeti ve muhalefet güçleri üzerinde etki sahibi ülkelerin kalıcı bir ateşkesin koşullarını oluşturma ve destekleme yolunda “garantilerine” ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Metne ayrıca, Rusya’nın isteği doğrultusunda, diplomatik tesisler dahil Şam’a yönelik bombardımanlara “öfke” ifade eden sözler eklendi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada, Doğu Guta’daki “tüm savaş faaliyetlerinin” derhal askıya alınması çağrısında bulunmuş, oradaki 400 bin kişinin “yer yüzündeki cehennemde” yaşadığını dile getirmişti.
Tasarının taslak halinde, ateşkes devreye girer girmez tüm taraflardan BM’nin talep ettiği bölgelerde insani yardım konvoylarına ve tıbbi tahliyelere izin vermesi isteniyor.
Metinde, 1244 topluluktaki 5,6 milyon kişinin “şiddetli ihtiyaç” halinde olduğu, bunlardan 2,9 milyonunun ulaşılması zor ve kuşatılmış bölgelerde bulundukları belirtiliyor.
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