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BM Güvenlik Konseyi Suriye'de ateşkes tasarısında anlaşamadı

24.02.2018 13:22 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'nde perşembe yapılması planlanan ve Rusya'nın itirazıyla cumaya kalan Suriye'de ateşkes tasarısının oylaması ertelendi.

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de ateşkes tasarısında anlaşamadı

Tasarı, Suriye'de 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesini öngörüyor.BM Güvenlik Konseyi'nde İsveç ve dönem başkanı Kuveyt'in inisiyatifiyle hazırlanan ve insani yardımların ihtiyaç duyulan bölgelere erişiminin kolaylaşması amacıyla Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören tasarının oylanması, saatler süren müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından ertelendi. Cumartesi günü TSİ 20.00'ye ertelenen oylama öncesinde, Rusya'nın da onay vereceği bir metin formüle etmek amacıyla müzakerelerin sürdürüleceği belirtildi.

İsveç BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, "BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkının çektiği acıları hafifletmeyi başaramaması beni aşırı hayal kırıklığına uğrattı" dedi. Rusya'yla sürdürülen müzakerelerle ilgili olarak "Boşluğu tam anlamıyla kapayamadık" şeklinde konuşan Skoog, cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu gece çalışmaya devam edecek ve yarın umarım geri gelip tasarıyı oylayacağız" dedi.

Kuveyt'in BM Temsilcisi Mansur El Uteybi ise, metin taslağıyla ilgili bir uzlaşıya varılamadığını ancak sonuca "yakın olduklarını" belirtti.

ABD: Daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya'nın insani yardımı mümkün kılacak ateşkes oylamasını geciktirmesi inanılmaz" dedi. Haley tweetinde, "Güvenlik Konseyi bunu oylamadan önce daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Bunu bu gece yapalım. Suriye halkı bekleyecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya, İran ve Şam yönetiminin tutumunu "insani bir utanç kaynağı" olarak nitelendirdi.

Başlangıçta perşembe günü oylanması planlanan tasarı, Rusya'nın itirazı ve metinde "değişiklik" talebiyle cumaya kalmıştı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia daha önce "Suriye ordusunun savaştığı kişiler teröristler ve teröristler Şam'ı bombalıyor" şeklinde konuşurken, ABD'li mevkidaşı Nikki Haley ise Nebenzia'ya cevaben "Sivilleri hedef alan bu saldırıların terörizmle mücadele ile bir alakası olduğunun iddia edilmesi akıl almaz" diyerek Şam yönetimini "barbar Esad rejimi" olarak betimlemişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Şam yakınındaki Doğu Guta'daki çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapmış, bölgede "dünya üzerinde cehennem" yaşandığını söylemişti.

Suriye ordusu ve Rus birlikleri, muhalif grupların kontrolündeki Doğu Guta'ya günlerdir hava saldırıları düzenliyor. Bölgedeki aktivistlerin aktardıkları bilgilere göre, pazar gününden bu yana Doğu Guta'da yüzden fazlası çocuk 460'tan fazla sivil hayatını kaybetti.

Tasarının kabul edilmesi halinde 72 saat içerisinde yürürlüğe girmesi, bunu takip eden 48 saat içerisinde insani yardımların ulaştırılması ve tıbbi tahliyelerin başlaması öngörülüyor. Tasarı kapsamında, Şam yönetiminin Doğu Guta, Yermük, Fua ve Kefreya bölgelerine yönelik ablukasının kaldırılması ve böylece "hayatta kalmaları için gerekli olan gıda ve ilaç" yardımının sivillere ulaştırılmasının sağlanması isteniyor.

AFP,AP/BÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tasarı ışidin güçlenmesi için ve kimyasal silah taşıyabilmek için veriliyor.. Işid elnusra ve öso gibi cihatçı katillere kimysal silah kullandırılıp, esat rejimi yaptı denilecek.. Önceki senaryolar tekrar ediliyor..
yaau buna şaşıyorum tüm haberlerde "beyaz baretliler" denilenlere atıflar bulunuyor, adamların merkezi londrada amerikanın parasını yiyorlar, düzmece videoları çekiyorlar (youtube dolu), bizimkiler de bunlara "sivil savunma" deyip meşrulaştırıyor. yazık. kendi ayağımıza sıkmış oluyoruz. amerikanın pyd'ye dayanan suriyedeki varlığına destek vermiş oluyoruz.
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