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BM Güvenlik Konseyi Suriye'de ateşkesi oylayacak

22.02.2018 13:53 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi bugün Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören tasarıyı oylayacak.

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de ateşkesi oylayacak

72 saat içinde yürürlüğe girebilecek tasarı, bölgedeki sivillere insani yardım, gıda ve ilaç tedarik edilmesini öngörüyor.İsveç ve Kuveyt tarafından yapılan çağrı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde perşembe günü Suriye'de 30 günlük ateşkes öngören tasarının oylanması bekleniyor.

İsveç BM Daimi Temsilciliği, çarşamba günü yaptığı açıklamada, tasarıyı hazırlayan iki ülkenin oylamanın "en kısa zamanda" yapılması talebinde bulunduklarını açıkladı. İlan edilmesi istenen ateşkesin, insanı yardımların gerekli bölgelere ulaştırılması ve yaralıların tahliye edilmesini mümkün kılması bekleniyor.

Rusya da perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ni Doğu Guta'daki durumu görüşmek üzere bir toplantıya çağırdı. Bölgede yaşanan gelişmeleri "karmaşık bir durum" olarak betimleyen Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Suriye ordusunun savaştığı kişiler teröristler ve teröristler Şam'ı bombalıyor" şeklinde konuştu. Şam yönetiminin ana destekçisi olan Rusya'nın bugün yapılacak oylamayı veto edip etmeyeceği henüz belirsiz.

Washington: Barbar Esad rejimi

ABD'nin daimi temsilcisi Nikki Haley ise Nebenzia'ya cevaben "Sivilleri hedef alan bu saldırıların terörizmle mücadeleyle bir alakası olduğunun iddia edilmesi akıl almaz" ifadesini kullandı. "Barbar Esad rejimi tarafından saldırılara maruz bırakılan erkek, kadın ve çocukların hayatlarını kurtarma umuduyla acilen harekete geçmenin artık zamanı geldi" diyen Haley, ABD'nin sözkonusu tasarıyı destekleyeceğini ve "konseyin her üyesinin de öyle yapması gerektiğini" ifade etti.

Kabul edildiği takdirde sözkonusu tasarının 72 saat içerisinde yürürlüğe girmesi ve bunu takip eden 48 saat içerisinde insani yardımların ulaşımı ve tıbbi tahliyelerin başlaması öngörülüyor. Tasarı kapsamında, Şam yönetiminin Doğu Guta, Yermük, Fua ve Kefreya bölgelerine yönelik ablukasının kaldırılması ve böylece "hayatta kalmaları için gerekli olan gıda ve ilaç" yardımının sivillere ulaştırılmasının sağlanması isteniyor.

"Dünya üzerinde cehennem"

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta'da pazar gününden bu yana yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, daha önce Şam yakınındaki Doğu Guta'daki çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapmıştı. Salı günü sözcüsü vasıtasıyla yaptığı açıklamada Guterres, çatışmada yer alan tüm taraflara, sivillerin korunması da dahil olmak üzere temel insan hakları ilkelerine sadık kalma çağrısında bulunmuştu. Guterres, Doğu Guta'da "dünya üzerinde cehennem" yaşandığını ifade etmişti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın yakınlarındaki Doğu Guta, İslamcı grupların kontrolünde bulunuyor. Suriye ordusu bölgeyi günlerdir ağır bir bombardımana tutuyor. Suriye devlet medyası, yakın gelecekte bölgeye geniş çaplı bir kara harekatı düzenleneceğini duyurmuş bulunuyor.

Rusya, Türkiye ve İran, Doğu Guta'yı Astana görüşmeleri kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan etmişti.

AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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