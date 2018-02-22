BM Güvenlik Konseyi Suriye'de ateşkesi oylayacak

72 saat içinde yürürlüğe girebilecek tasarı, bölgedeki sivillere insani yardım, gıda ve ilaç tedarik edilmesini öngörüyor.İsveç ve Kuveyt tarafından yapılan çağrı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde perşembe günü Suriye'de 30 günlük ateşkes öngören tasarının oylanması bekleniyor.

İsveç BM Daimi Temsilciliği, çarşamba günü yaptığı açıklamada, tasarıyı hazırlayan iki ülkenin oylamanın "en kısa zamanda" yapılması talebinde bulunduklarını açıkladı. İlan edilmesi istenen ateşkesin, insanı yardımların gerekli bölgelere ulaştırılması ve yaralıların tahliye edilmesini mümkün kılması bekleniyor.

Rusya da perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ni Doğu Guta'daki durumu görüşmek üzere bir toplantıya çağırdı. Bölgede yaşanan gelişmeleri "karmaşık bir durum" olarak betimleyen Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Suriye ordusunun savaştığı kişiler teröristler ve teröristler Şam'ı bombalıyor" şeklinde konuştu. Şam yönetiminin ana destekçisi olan Rusya'nın bugün yapılacak oylamayı veto edip etmeyeceği henüz belirsiz.