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BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Tartışması

16.05.2018 00:43 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze oturumunda konuşan ABD Daimi Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Gazze’deki olaylar sırasında İsrail’in itidal gösterdiğini savundu. Haley, bölgedeki şiddetin nedeni olarak İran’ı gösterdi

BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Tartışması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze’de İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş yüzünden 61 Filistinli protestocunun yaşamını yitirdiği, 2700 kişinin de yaralandığı şiddet olayları sonrasında olağanüstü toplandı. Olağanüstü toplantı öncesi şiddet olaylarında yaşamını yitiren Filistinliler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Güvenlik Konseyi’nde İsrail’in Filistinli protestoculara uyguladığı orantısız güç eleştirildi.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Güvenlik Konseyi’nin olağanüstü toplantısına Kudüs'ten video konferans aracılığıyla katıldı. Özel Koordinatör Mladenov, konsey üyelerine yaşanan can kayıpları için hiç bir haklı bir gerekçe olmadığını söyledi.

Mladenov, “Ölen bir çocuğun annesini ikna etmek için kim kelimeler bulabilir? Kim? Bugün, Gazze’de yaşanan can kayıplarını en güçlü terimleri kullanarak kınıyorum. İsrailliler’in ölüm veya ciddi yaralanmaları söz konusu değilse İsrail'in güç kullanımını kalibre etme sorumluluğu var. İnsan hayatının kaybına yol açan her olayı araştırmak zorunda" diye konuştu.

​ABD: “Vahşetin nedeni ABD Büyükelçiliği’nin taşınması değil İran destekli Hamas”

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmasında, yaşamını yitirenler için duyduğu üzüntüyü dile getirip, Ortadoğu’daki şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtti. Haley, son yaşanan şiddet olaylarının nedeninin, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının olmadığını savundu.

Halley, konseye hitaben yaptığı konuşmada,“Gazze’deki şiddet olaylarının nedeni ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması değil Hamas’tır. Gazze’de iktidardaki Hamas militan grubu şiddete başvuruyor. Son günlerde, İran'ın desteklediği Hamas teröristleri, İsrail güvenlik güçlerine ve altyapısına yönelik saldırıda bulundular. Hepimiz Ortadoğu’daki şiddetten endişe ediyoruz. Bugün, bu şiddete karşı, bu konseyin daha fazla çifte standart uygulayarak fazla mesai yaptığını belirtebilirim” dedi.

Haley, Gazze’de yaşanan son şiddet olayları sırasında İsrail’in itidal gösterdiğini savundu. Haley, bölgedeki şiddetin nedeni olarak İran’ı gösterdi. “İran, terör örgütü Hamas’ı destekleyip bölgedeki şiddeti kışkırtıyor. Suriye, Yemen gibi ülkelerde istikrarsızlık yaratıyor. Güvenlik Konseyi dikkatini İran’a vermeli. Güvenlik Konseyi’nde çifte standart uygulanıyor” dedi.

Haley, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının doğru bir karar olduğunu Büyükelçiliğin taşınma kararının Amerikan halkının iradesini yansıttığını belirterek, “Kudüs’e taşınan elçiliğimizin yerini belirleme hakkımız haklı bir talep. Ancak, Hamas terör örgütünün büyükelçiliğimizi hareket ettirmeye karar vermemizden uzun bir süre önce şiddeti tahrik ettiğini hatırlayalım” dedi.

​Kuveyt yeni tasarı sunmaya hazırlanıyor

Güvenlik Konseyi geçici üyesi Kuveyt Daimi Temsilciliği yaptığı açıklamada, “Filistinli sivilleri İsrail’in güç kullanmasından koruyacak bir karar taslağını konseye sunmaya hazırlanıyoruz” dedi. Kuveyt, ABD’yi eleştirdi. Kuveyt, ABD’nin 15 Güvenlik Konseyi üyesi ülke arasında İsrail’in itidalli davrandığını savunan tek ülke olduğunu belirtti.

Olağanüstü toplantıda kim ne dedi?

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre, Gazze’de yaşanan şiddet olaylarının sınırın ötesine yayılarak tüm bölgeyi sarabilecek bir ateşe dönüşebileceği uyarısında bulundu. “Ortadoğu'daki durum sadece radikal potansiyel terör örgütlerinin işine yarıyor” dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, İsrail'in de sınırlarını koruma hakkı bulunduğunu ancak aşırı güç kullanmaması gerektiğini belirterek, “Filistinliler’in protesto hakkını saygıyla karşılıyoruz ancak gösterilerin radikal unsurlar tarafından istismar edilmesinden de derin endişe duyuyoruz” dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky ise İsrail ve Filistin'e Moskova'da barış sağlamak üzere zirve yapma çağrısında bulundu.

İsveç BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog konseye hitaben yaptığı konuşmada, “Gazze'deki şiddet biz dehşete düşürdü. Öldürmeyi kınıyoruz ve yaşanan can kayıplar için başsağlığı diliyoruz. Acil ve şeffaf soruşturma gerekli” dedi.

Bolivya BM Daimi Temsilcisi Sacha Llorentty Soliz, “İran'ı tekrar tekrar tekrar duyduk. Hamas'ı duyduk. Ancak, durumun gerçek sebebinden bahsetmedik, bu da işgal” diye konuştu.

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