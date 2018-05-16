BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Tartışması

Mladenov, “Ölen bir çocuğun annesini ikna etmek için kim kelimeler bulabilir? Kim? Bugün, Gazze’de yaşanan can kayıplarını en güçlü terimleri kullanarak kınıyorum. İsrailliler’in ölüm veya ciddi yaralanmaları söz konusu değilse İsrail'in güç kullanımını kalibre etme sorumluluğu var. İnsan hayatının kaybına yol açan her olayı araştırmak zorunda" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Güvenlik Konseyi’nin olağanüstü toplantısına Kudüs'ten video konferans aracılığıyla katıldı. Özel Koordinatör Mladenov, konsey üyelerine yaşanan can kayıpları için hiç bir haklı bir gerekçe olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze’de İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş yüzünden 61 Filistinli protestocunun yaşamını yitirdiği, 2700 kişinin de yaralandığı şiddet olayları sonrasında olağanüstü toplandı. Olağanüstü toplantı öncesi şiddet olaylarında yaşamını yitiren Filistinliler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Haley, Gazze’de yaşanan son şiddet olayları sırasında İsrail’in itidal gösterdiğini savundu. Haley, bölgedeki şiddetin nedeni olarak İran’ı gösterdi. “İran, terör örgütü Hamas’ı destekleyip bölgedeki şiddeti kışkırtıyor. Suriye, Yemen gibi ülkelerde istikrarsızlık yaratıyor. Güvenlik Konseyi dikkatini İran’a vermeli. Güvenlik Konseyi’nde çifte standart uygulanıyor” dedi.

Halley, konseye hitaben yaptığı konuşmada,“Gazze’deki şiddet olaylarının nedeni ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması değil Hamas’tır. Gazze’de iktidardaki Hamas militan grubu şiddete başvuruyor. Son günlerde, İran'ın desteklediği Hamas teröristleri, İsrail güvenlik güçlerine ve altyapısına yönelik saldırıda bulundular. Hepimiz Ortadoğu’daki şiddetten endişe ediyoruz. Bugün, bu şiddete karşı, bu konseyin daha fazla çifte standart uygulayarak fazla mesai yaptığını belirtebilirim” dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmasında, yaşamını yitirenler için duyduğu üzüntüyü dile getirip, Ortadoğu’daki şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtti. Haley, son yaşanan şiddet olaylarının nedeninin, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının olmadığını savundu.

Haley, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının doğru bir karar olduğunu Büyükelçiliğin taşınma kararının Amerikan halkının iradesini yansıttığını belirterek, “Kudüs’e taşınan elçiliğimizin yerini belirleme hakkımız haklı bir talep. Ancak, Hamas terör örgütünün büyükelçiliğimizi hareket ettirmeye karar vermemizden uzun bir süre önce şiddeti tahrik ettiğini hatırlayalım” dedi.

​Kuveyt yeni tasarı sunmaya hazırlanıyor

Güvenlik Konseyi geçici üyesi Kuveyt Daimi Temsilciliği yaptığı açıklamada, “Filistinli sivilleri İsrail’in güç kullanmasından koruyacak bir karar taslağını konseye sunmaya hazırlanıyoruz” dedi. Kuveyt, ABD’yi eleştirdi. Kuveyt, ABD’nin 15 Güvenlik Konseyi üyesi ülke arasında İsrail’in itidalli davrandığını savunan tek ülke olduğunu belirtti.

Olağanüstü toplantıda kim ne dedi?

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre, Gazze’de yaşanan şiddet olaylarının sınırın ötesine yayılarak tüm bölgeyi sarabilecek bir ateşe dönüşebileceği uyarısında bulundu. “Ortadoğu'daki durum sadece radikal potansiyel terör örgütlerinin işine yarıyor” dedi.