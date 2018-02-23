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BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye Oylaması

23.02.2018 18:33 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Cuma günü TSİ 19.00’da yapılacak oylama, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardım ulaştırmak ve durumu kritik hastalarla yaralıları tahliye etmek için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngörüyor

BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye Oylaması

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye’de ateşkes ilgili Cuma günkü BM oylaması öncesinde konuştu ve kuşatma altındaki Doğu Guta’daki bombardıman ve Şam’a top atışlarını durdurmak için acil ateşkes çağrısını tekrarladı.

Cuma günü Cenevre’de basın mensuplarına konuşan BM Sözcüsü Alessandra Vellucci, ateşkesin ardından Doğu Guta’dan hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavilerinin sağlanması; ve bölgeye insani yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin yeniden işler hale getirmek için bir an önce görüşmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Cuma günü TSİ ile 19.00’da yapılacak oylama, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardım ulaştırmak ve durumu kritik hastalarla yaralıları tahliye etmek için 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngörüyor.

Karar tasarısında Rusya’nın ateşkesin ertelenmesine yol açacak değişiklik talepleri reddedildi.

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