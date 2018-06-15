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BM Güvenlik Konseyi’nde Uzlaşmayı Futbol Sağladı

15.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

Son yıllarda başta Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaş olmak üzere, Ortadoğu barışı, mülteciler sorunu gibi bir uluslararası konuda, gerekli adımları atamadığı ve yersiz kaldığı için sürekli eleştirilen Güvenlik Konseyi’nde, dün yüzlerin güldüğü görüntüler kayıtlara geçti

BM Güvenlik Konseyi’nde Uzlaşmayı Futbol Sağladı

Son yıllarda başta Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaş olmak üzere, Ortadoğu barışı, mülteciler sorunu gibi bir uluslararası konuda, gerekli adımları atamadığı ve yersiz kaldığı için sürekli eleştirilen Güvenlik Konseyi’nde, dün yüzlerin güldüğü görüntüler kayıtlara geçti.

Aldığı kararlar, yapısı, uzlaşmazlıklar ve yaşanan karşılıklı vetolar nedeniyle sürekli eleştiri oklarının üzerine çevrildiği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, dün beş daimi üye ve on geçici üyeni temsilcileri arasında büyük bir uzlaşma sağlandı.

Dün, Rusya’da, Rusya- Suudi Arabistan maçıyla start alan 'FIFA 2018 Dünya Kupası’, Güvenlik Konseyi’nde de sıra dışı bir günün yaşanmasına neden oldu.

Dünya Kupası’nın ilk maçının ardından Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin daimi temsilcileri Güvenlik Konseyi Salonu’na sırtlarında adlarının yazılı olduğu ülkelerinin milli formalarıyla geldiler.

Güvenlik Konseyi toplantı salonuna ilk gelenlerden biri ‘FIFA 2018 Dünya Kupası’ ev sahipliği yapan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassely Nebenzia oldu.

Oldukça neşeli davranışlarıyla dikkat çeken Nebenzia, ayağında top sektirdi, konseyin sıralarını kale yapıp şut attı. Nebenzia ile Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel Van Oosterom salonda pas yapmaya başladı.

BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak ise ülkesi Slovakya’nın formasıyla salona geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres, hakem kıyafetiyle salona düdüğünü çalarak girdi.

Genel sekreterin cebinde bir de sarı kartı da vardı. Cebindeki sarı kartı da güvenlik konseyi üye ülke temsilcilerine gösteren Gutarres’e, gazeteciler kırmızı kartı olup olmadığını sordu. Gutarres gazetecilere, "var ama şimdilik kırmızı kartı çıkarmasam daha iyi olacak" dedi.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, giydiği Amerikan milli takımının formasıyla salonda büyük alkış aldı. Güvenlik Konseyi’nin veto kararlarını açıklamalarıyla ve toplantılarda sürekli tartışan iki ismi ABD Büyükelçisi Haley ve Rus Büyükelçisi Nebenzia arasında futbolun konuşulduğu, yüzlerin güldüğü samimi diyalog dikkat çekti.

Çin’in BM Daimi Temsilcisi ise herkesten biraz daha farklıydı, Büyükelçi Ma Zhaoxu, Güvenlik Konseyi toplantı salonuna elinde masa topu raketiyle geldi.

Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve konseyin geçici üyeleri, Peru, İsveç, Fildişi Sahili ,Hollanda, Kuveyt, Polonya, Kazakistan, Bolivya, Etiyopya ve Ekvator Ginesi büyükelçileri günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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