BM Güvenlik Konseyi’nde Uzlaşmayı Futbol Sağladı

Son yıllarda başta Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaş olmak üzere, Ortadoğu barışı, mülteciler sorunu gibi bir uluslararası konuda, gerekli adımları atamadığı ve yersiz kaldığı için sürekli eleştirilen Güvenlik Konseyi’nde, dün yüzlerin güldüğü görüntüler kayıtlara geçti.

Aldığı kararlar, yapısı, uzlaşmazlıklar ve yaşanan karşılıklı vetolar nedeniyle sürekli eleştiri oklarının üzerine çevrildiği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, dün beş daimi üye ve on geçici üyeni temsilcileri arasında büyük bir uzlaşma sağlandı.

Dün, Rusya’da, Rusya- Suudi Arabistan maçıyla start alan 'FIFA 2018 Dünya Kupası’, Güvenlik Konseyi’nde de sıra dışı bir günün yaşanmasına neden oldu.

Dünya Kupası’nın ilk maçının ardından Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin daimi temsilcileri Güvenlik Konseyi Salonu’na sırtlarında adlarının yazılı olduğu ülkelerinin milli formalarıyla geldiler.

Güvenlik Konseyi toplantı salonuna ilk gelenlerden biri ‘FIFA 2018 Dünya Kupası’ ev sahipliği yapan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassely Nebenzia oldu.