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BM Güvenlik Konseyi'ndeki İran toplantısı başladı

05.01.2018 23:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

BM Güvenlik Konseyi'ndeki İran toplantısı başladı. Acil toplantı talebi, İran'daki rejim karşıtı gösterilerden sonra Amerika tarafından gündeme getirildi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki İran toplantısı başladı. Acil toplantı talebi, İran'daki rejim karşıtı gösterilerden sonra Amerika tarafından gündeme getirildi.

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