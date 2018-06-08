BM Güvenlik Konseyi’ne Beş Yeni Geçici Üye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bugün yapılan oylamayla, Belçika, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Endonezya ve Güney Afrika, konseyin beş yeni geçici üyesi seçildi.

Beş ülkenin BM Güvenlik Konseyi’ndeki geçici üyelik görevi 1 Ocak 2019’dan itibaren başlayacak ve iki yıl sürecek.

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada en büyük rekabet Asya-Pasifik ülkeleri grubundan Endonezya ve Maldiv Adaları arasında yaşandı, ancak oylamayı Endonezya 46’ya karşı 144’le kazandı.

Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan gizli oylamanın üçte ikisini alabilmek gerekiyor.

“Batı Avrupa ve Diğerleri” grubundan aday olan İsrail, partner ülkelerle yürüttüğü temaslar sonucunda 4 Mayıs’ta adaylıktan çekildi. İsrail’in adaylığını “ertelediği” açıklamasının ardından bu gruptan Belçika ve Almanya geçici üyeliğe layık görüldü.

İsrail daha önce Güvenlik Konseyi üyesi olmamıştı. Ancak uzmanlara göre bu ülke, daimi üyelerden ABD’nin sürekli desteğine sahip.

