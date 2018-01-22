BM Güvenlik Konseyi’nin Pazartesi Toplanması Bekleniyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Fransa'nın acil toplantı çağrısının ardından Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştükten sonra yazılı bir açıklama yaparak, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de son durumu görüşmek üzere acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı. Le Diran, Afrin operasyonu konusunda Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate aldıklarını belirttiği açıklamasında, İdlib, Guta ve Homa eyaletlerindeki sivil ölümleri nedeniyle BM'de acil toplantı istediklerini dile getirmişti.

Rus senatör ve aynı zamanda savunma ve güvenlik komisyonu başkan yardımcısı Frants Klintsevich'e göre Rusya toplantıda Türkiye'den askeri operasyonlarını durdurmasını isteyecek.