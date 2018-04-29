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BM heyeti Bangladeş'teki Rohingya kamplarını ziyaret etti

29.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi temsilcileri Myanmar'da gördükleri şiddet nedeniyle Bangladeş'e kaçan Rohingyaların kaldığı mülteci kamplarını ziyaret etti.

Heyetin Myanmar lideri ile görüşmesi de bekleniyor.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi temsilcileri Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingyaların yaşadıkları mülteci kamplarını ziyaret etti.

Beş daimi üye de dahil olmak üzere 15 üyeli Güvenlik Konseyi'ni oluşturan ülkelerin temsilcilerinden oluşan heyet, Pazar günü Bangladeş'e giderek Myanmar'ın Arakan bölgesinde ordunun şiddetine maruz kalarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan Rohingyaların kaldığı iki mülteci kampını gezdi.

Kamplardaki mültecilerin temsilcileri BM Güvenlik Konseyi heyetine isteklerinin yazılı olduğu 13 maddelik bir bildiri verdi. İstekler arasında Arakan'da güvenliğin sağlanması için uluslararası güvenlik birimlerinin bölgede görev alması, Rohingyaların Myanmar'a BM gözetiminde geri dönmesi ve Rohingyaların Myanmar'da vatandaşlıklarının geri verilmesi yer alıyor.

Heyeti karşılayanlar arasında ellerinde "Adalet istiyoruz" ve "BM Güvenlik Konseyi hoş geldiniz" yazılı pankartlar taşıyan mülteciler yer alırken, mültecilerden bazıları da heyetteki temsilcilere Arakan'da uğradıkları ve aralarında taciz, tecavüz ile insan öldürmenin de yer aldığı şiddeti anlattı.

Heyet Myanmar lideri ile görüşecek

BM Güvenlik Konseyi heyetinin Pazartesi günü Bangladeş Başbakanı Hasina Vecid ile görüştükten sonra Myanmar'a geçerek orada da Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ile buluşması bekleniyor. Heyetin ayrıca helikopter ile Arakan bölgesi üzerinde uçup Rohingyalara ait köylerden geriye ne kaldığını göreceği bir uçuş yapması da planlanıyor.

Myanmar'da yaklaşık 700 bin Rohingya Müslümanı, halkının çoğunluğu Budist olan Myanmar'dan karşı karşıya kaldıkları şiddet nedeniyle komşu Bangladeş'e kaçmıştı. Myanmar lideri ve aynı zamanda Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi yıllardır kötü muameleye tabi tutulan Rohingyaların sorunlarına eğilmemesi nedeniyle Batılı devletler tarafından eleştiriliyor.

dpa,AFP/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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