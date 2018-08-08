BM İnsan Hakları Komiserliği’ne Şili’nin Eski Cumhurbaşkanı Bachelet Geliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, merkezi Cenevre’de bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne, Şili eski cumhurbaşkanı Michelle Bachelet’yi getiriyor. Bachelet’nin görevinin resmiyet kazanması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 193 üyesinin onayı gerekiyor. 193 üye ülkenin onay vermesinin ardından Bachelet, bu ay sonunda görevden ayrılacak olan Ürdünlü Zeid Ra’ad El Hüseyin’in yerine geçecek.

Reuters’a konuşan ve adını vermek istemeyen diplomatların verdiği bilgiye göre BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, kararı bir grup BM temsilcisiyle paylaştı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Ferhan Hak ise, “Genel Sekreter Guterres, BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak’ı kararıyla ilgili çok yakında bilgilendirecek. Ancak şu aşamada duyuracağım ya da doğrulayacağım bir isim yok” açıklamasını yaptı.

Şili’de Augusto Pinoche diktatörlüğü döneminde işkence mağduru olan Bachelet, muhafazakar Şilli’nin ilk kadın lideriydi. Çocuk doktoru olan ancak sonradan siyasete atılan Bachelet, 2006-2010 yılları arasında Şili Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Siyaset tarzı, uyguladığı refah devleti politikaları ve sağladığı istikrarlı ekonomik büyüme popülaritesini arttırdı.