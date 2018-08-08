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BM İnsan Hakları Komiserliği’ne Şili’nin Eski Cumhurbaşkanı Bachelet Geliyor

08.08.2018 22:46 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden ay sonunda ayrılacak olan Ürdünlü Zeid Ra’ad El Hüseyin’in yerine Şili’nin eski Cumhurbaşkanı Bachelet’in gelmesi bekleniyor. El Hüseyin, ABD ve Türkiye dahil birçok ülkeyi sert biçimde eleştiriyordu

BM İnsan Hakları Komiserliği’ne Şili’nin Eski Cumhurbaşkanı Bachelet Geliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, merkezi Cenevre’de bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne, Şili eski cumhurbaşkanı Michelle Bachelet’yi getiriyor. Bachelet’nin görevinin resmiyet kazanması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 193 üyesinin onayı gerekiyor. 193 üye ülkenin onay vermesinin ardından Bachelet, bu ay sonunda görevden ayrılacak olan Ürdünlü Zeid Ra’ad El Hüseyin’in yerine geçecek.

Reuters’a konuşan ve adını vermek istemeyen diplomatların verdiği bilgiye göre BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, kararı bir grup BM temsilcisiyle paylaştı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Ferhan Hak ise, “Genel Sekreter Guterres, BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak’ı kararıyla ilgili çok yakında bilgilendirecek. Ancak şu aşamada duyuracağım ya da doğrulayacağım bir isim yok” açıklamasını yaptı.

Şili’de Augusto Pinoche diktatörlüğü döneminde işkence mağduru olan Bachelet, muhafazakar Şilli’nin ilk kadın lideriydi. Çocuk doktoru olan ancak sonradan siyasete atılan Bachelet, 2006-2010 yılları arasında Şili Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Siyaset tarzı, uyguladığı refah devleti politikaları ve sağladığı istikrarlı ekonomik büyüme popülaritesini arttırdı.

2010 ve 2013 yılları arasında BM’de cinsiyet eşitliği ve kadını güçlendirme odaklı çalışmalar yapan birimin başındaydı. Bachelet daha sonra tekrar Şili’ye dönerek 2014-2018 yılları arasında yeniden cumhurbaşkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde, daha radikal bir vergi ve harcama planının yanı sıra, daha kapsamlı kürtaj hakkı ve eşcinsel evliliği alanlarında çaba gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid, bu ay başında New York’ta gazetecilere konuşmuş, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden olan ABD, Çin ve Rusya gibi önemli güçlerin desteğini alamayacağı için ikinci dönemde göreve devam etmek istemediğini söylemişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevinden ay sonunda ayrılacak olan Zeid, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını ve özellikle de medyaya yönelik sözlü saldırılarını sert bir dille eleştirmişti. Ülkelerin insan hakları siciline yönelik sert mesaj ve eleştirileri tartışma konusu olduğunda “Hükümetleri utandıran biz değil, bizzat kendileri” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye’ye ilişkin sert eleştirileri ile de bilinen Zeid Ra’ad El Hüseyin Türkiye’deki toplu tutuklamalarla, olağanüstü halin uzatılmasını eleştirmişti.

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