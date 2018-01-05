BM İran İçin Acil Toplanıyor

Amerika, doğrudan İran'daki protesto gösterileriyle bağlantılı olmasa da, Tahran'ın balistik füze programıyla bağlantılı beş İran şirketine yaptırım uygulama kararı aldı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada "Protestoculara karşı şiddet uygulayanlardan, sansüre katkı sağlayanlardan ve İran halkından çalanlardan hesap sormak için yeterince yetkimiz var. Rejimin kurbanlarına ‘Unutulmayacaksınız' diyoruz” ifadeleri yer aldı.

İranlı yetkililer Donald Trump'ın başkan olmasının ardından komşu ülkelerle aralarında artan gerilim nedeniyle CIA, İsrail ve Suudi Arabistan'ın kendilerine komplo düzenlediğini söylüyor.

İran'daki hükümet karşıtı protesto eylemleri sırasında şu ana kadar 22 kişi öldü, binden fazla kişiyse yaralandı. Son günlerde özellikle Tahran sokaklarında hükümet yanlısı göstericiler öne çıkıyor.

BM Güvenlik Konseyi İran'daki hükümet karşıtı protesto gösterilerini görüşmek üzere acil bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Toplantı Türkiye saatiyle Cuma gecesi 11.00'de başlayacak.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin yaptırımların İran'ın kendi halkının refahından üstün gördüğü balistik füze programıyla bağlantılı kurumları hedef aldığını söyledi ve İran halkı acı çekerken hükümetleri ve Devrim Muhafızları yabancı militanları, terör gruplarını ve insan hakları ihlallerini destekliyor” diye konuştu.

BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nikki Haley ise geçen Cuma günü BM'de İran konusunda acil bir toplantı yapılmasını talep etti.

Ancak Rusya ve diğer BM Güvenlik Konseyi üyeleri İran'daki protestoların bir iç mesele olduğunu belirtti ve gösterilerin uluslararası güvenliği tehdit etmediği gerekçesiyle Amerika'nın acil toplanma talebini eleştirdi.

Büyükelçi Haley ise yaptığı açıklamada "Dünya, Suriye'de katil bir rejimin halkının barışçıl protesto hakkını reddetmesiyle başlayan kabusa tanık oldu. Bunun İran'da da olmasına izin vermemeliyiz” diye konuştu.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, protesto gösterilerini yabancı hükümetlerin kışkırttığını savunuyor.

28 Aralık'ta başlayan gösteriler İran'ın birçok küçük kentine, kasabasına ve kırsal bölgesine sıçradı. Protestocular hayat pahalılığını ve yolsuzlukları protesto ediyor.