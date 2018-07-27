BM: ‘Kıbrıs’ta Çözüm İçin Siyasi İradenizi Koyup Uzlaşma Sürecini Hızlandırın’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin altı ay daha uzatılmasına karar verdi. Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta görev süresini altı ay daha uzatan tasarı Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen karar tasarısına göre, 1964 yılından beri Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü’nün görev süresi 31 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen karar tasarısında, ayrıca tüm taraflara Kıbrıs sorununun çözümü konusunda, siyasi iradelerini ortaya koyup, çözüm sürecini hızlandırmaları çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve İsveç BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, karar tasarısının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ek olarak tüm taraflara, Kıbrıs sorunun çözümü için siyasi iradelerini ortaya koymaları ve çözüm süreci hızlandırmaları yönünde bir çağrıda yapıldığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.