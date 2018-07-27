BM: ‘Kıbrıs’ta Çözüm İçin Siyasi İradenizi Koyup Uzlaşma Sürecini Hızlandırın’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin altı ay daha uzatılmasına karar verdi. Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta görev süresini altı ay daha uzatan tasarı Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen karar tasarısına göre, 1964 yılından beri Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü’nün görev süresi 31 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılmış oldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen karar tasarısında, ayrıca tüm taraflara Kıbrıs sorununun çözümü konusunda, siyasi iradelerini ortaya koyup, çözüm sürecini hızlandırmaları çağrısında bulunuldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ve İsveç BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, karar tasarısının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ek olarak tüm taraflara, Kıbrıs sorunun çözümü için siyasi iradelerini ortaya koymaları ve çözüm süreci hızlandırmaları yönünde bir çağrıda yapıldığını kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi, “Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonunun (BMBG) görev yönergesinin altı aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararı, 26 Temmuz tarihinde kabul edilmiştir. Güvenlik Konseyi’nin BMBG’yi konu alan 27 Temmuz 2017 tarihli ve 2369 sayılı kararı ile 30 Ocak 2018 tarihli ve 2398 sayılı kararında da yer alan, Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinin gelecekte ne şekilde sürdürüleceği hususunda peşin hüküm içeren yazımlar, maalesef bu son karar metninde de muhafaza edilmiştir. BMBG’nin görev süresinin uzatılmasına ilişkin 26 Temmuz tarihli son kararda Genel Sekreter’in danışmanı tarafından gerçekleştirilecek temasların sonucuna ve çözüm sürecinin gelecekte alabileceği şekle dair peşin hükümler kaydedilmesi, Türkiye açısından bir anlam taşımadığı gibi, Kıbrıs meselesinin çözümüne de katkı sağlamamaktadır. Kıbrıs Konferansı’nın 7 Temmuz 2017 tarihinde sonuçsuz kalarak kapanmasının ve son müzakere sürecinin sona ermesinin ardından, BM Genel Sekreteri, BMBG’ye ilişkin 10 Temmuz 2017 tarihli dönemsel raporunda, Kıbrıs Konferansı’nın anlaşmaya varılmadan kapanmasının yarattığı hayal kırıklığına işaretle, tarafları ve özellikle Ada’daki iki Lideri bu sonuç ve ileriye dönük muhtemel hareket tarzı üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeye davet etmiştir. Türkiye, bir yıldır Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde yürüttüğü değerlendirme sürecini, Genel Sekreter’in söz konusu çağrısının geniş bakış açılı anlayışı temelinde sürdürmüştür. Bundan hareketle, değerlendirme süreçlerine dair zemin yoklamak üzere Ada’daki iki taraf ve üç Garantör ile temaslar için Genel Sekreter tarafından yapılan görevlendirmeye onayımız verilirken, bu geçici görevlendirmenin 2017 yılında sona eren son müzakere sürecinin yeniden başlayacağı anlamına gelmediği yönündeki anlayışımız BM tarafı nezdinde kayda geçirilmiştir. BM tarafından da bu anlayışımız teyit edilmiştir. Önümüzdeki dönemdeki herhangi bir sürecin, ancak Ada’daki mevcut gerçekleri ve geçtiğimiz yarım asır boyunca sürdürülen müzakerelerden elde edilen deneyimi yansıtan bir temel üzerinde inşa edilmesi ve buna uygun beklenti ve hedeflere yönelik olması halinde başarılı olabileceğini düşünüyoruz.”
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