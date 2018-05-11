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BM: Kongo'da 400 bin çocuk açlıktan ölebilir

11.05.2018 12:51 | Son Güncelleme

Kongo'da yaşanan insanlık krizi alarm veriyor.

UNICEF'in raporuna göre Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 yetersiz besleniyor. 400 bin çocuk da açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.UNICEF Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğini ve acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Kongo temsilcisi Gianfranco Rotigliano, Kongo'daki çocukların durumu ile ilgili hazırladıkları raporu bugün açıkladı. Raporda Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğine, özellikle 400 bin çocuğun durumunun da daha kötü olduğuna ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekildi.

Açıklamasında beş yaşın altındaki çocukların yarısının yetersiz beslenmeye karşı karşıya kaldığını belirten Rotigliano, "UNICEF sorunu çözebilir ama daha fazla maddi yardıma ihtiyacı var" dedi.

400 okul saldırıya uğradı

UNICEF raporuna göre 2016 yılından bu yana Kasai bölgesinde 400'den fazla okul saldırıya uğradı ya da askeri amaçlar için kullanıldı. Bölgede 100 okul ve 200 sağlık merkezi yıkıldı ya da yağmalandı. Binlerce çocuk silahlı gruplarca zorla asker yapıldı. Kasai'deki milislerin yüzde 60‘ı 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor.

Kongo'da uzun yıllardır farklı halk gruplarından milisler arasında çatışmalar yaşanıyor. Daha önce çatışmaların yaşanmadığı Kasai bölgesi ile Ituri vilayetinde de şiddet giderek artıyor. Yüz binlerce kişi çatışmalar nedeniyle köylerini terk ediyor. UNICEF'e göre Kasai'de 3 milyon 800 bin insan yardıma muhtaç. Bu kişilerden 2 milyon 300 bini çocuk.

UNICEF temsilcisi Rotigliano, çatışmaların azalmasıyla insanların bir kısmının köylerine döndüğünü ve bu insanların hem gıda, hem de ilaca ihtiyaç duyduğunu ifade etti. UNICEF hali hazırda Kasai'de on binlerce yetersiz beslenen çocuğa yardım ederek iki milyon çocuğa kızamık aşının yapıldığını ve eğitim almalarının sağlandığını belirtti.

Kongo'ya yardımlar yetersiz

UNICEF, Kongo'nun dünya genelinde en kötü insani krizlerden birini yaşamasına rağmen diğer bölgelerden daha az yardım aldığını belirtti. BM verilerine göre 700 bin Kongolu çatışmalardan kaçarken komşu ülkelerden 500 bin sığınmacı ise Kongo'da bulunuyor.

Kongo'da uzun yıllardır şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Devlet Başkanı Joseph Kabila iki dönem başkanlık yapmasının ardından anayasa uyarınca görevi bırakmak zorunda olmasına rağmen 2016 aralık ayından bu yana iktidarı bırakmayı reddediyor ve yeniden seçimlere gidilmesine karşı çıkıyor.

KNA, dpa, epd / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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