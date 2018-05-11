BM: Kongo'da 400 bin çocuk açlıktan ölebilir

UNICEF'in raporuna göre Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 yetersiz besleniyor. 400 bin çocuk da açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.UNICEF Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğini ve acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Kongo temsilcisi Gianfranco Rotigliano, Kongo'daki çocukların durumu ile ilgili hazırladıkları raporu bugün açıkladı. Raporda Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğine, özellikle 400 bin çocuğun durumunun da daha kötü olduğuna ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekildi.

Açıklamasında beş yaşın altındaki çocukların yarısının yetersiz beslenmeye karşı karşıya kaldığını belirten Rotigliano, "UNICEF sorunu çözebilir ama daha fazla maddi yardıma ihtiyacı var" dedi.

400 okul saldırıya uğradı

UNICEF raporuna göre 2016 yılından bu yana Kasai bölgesinde 400'den fazla okul saldırıya uğradı ya da askeri amaçlar için kullanıldı. Bölgede 100 okul ve 200 sağlık merkezi yıkıldı ya da yağmalandı. Binlerce çocuk silahlı gruplarca zorla asker yapıldı. Kasai'deki milislerin yüzde 60‘ı 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor.