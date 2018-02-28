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BM: ‘Kuzey Kore Suriye’ye Kimyasal Silah Malzemesi Gönderdi’

28.02.2018 18:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2012 ve 2017 yılları arasında Kuzey Kore, Beşar Esat rejimine kimyasal silah üretiminde kullanılan malzeme gönderdi

BM: ‘Kuzey Kore Suriye’ye Kimyasal Silah Malzemesi Gönderdi’

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapor, Kuzey Kore’nin Beşar Esat rejimine kimyasal silah üretiminde kullanılan malzeme gönderdiğini bildiriyor.

Rapora göre, 2012 ve 2017 yılları arasında Suriye’ye içinde vanalar ve termometreler gibi çeşitli malzemelerden oluşan 40 kargo ulaştırıldı.

Amerika’daki bazı yayın organlarına sızdırılan rapor, Suriye hükümetinin sivillere karşı kimyasal silah kullandığı iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. 400 bine yakın kişinin yaşadığı Guta’nın doğusu 2013’ten beri rejimin ablukasında ve bölgede gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

BM raporunda Suriye’deki kimyasal silah ve füze tesislerinde Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin görüldüğü belirtiliyor. Rapor, Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uyup-uymadığını inceleyen bir uzman ekip tarafından hazırlandı.

Raporu hazırlayan sekiz kişilik uzman ekibi Güvenlik Konseyi ya da ABD heyetine görüş bildirmedi. Ayrıca raporun resmen yayınlanıp-yayınlanmayacağı da belli değil.

İki yüz sayfa uzunluğundaki raporda Kuzey Kore’nin Suriye’deki iç savaşa 2008’den müdahil olduğunu “yeni ve önemli delillerle” ayrıntılarıyla anlatıldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerden adını vermeyen bir yetkili, Kuzey Koreli Ryonhap-2 adlı şirketin Suriye’nin balistik füze programında yer aldığının da raporda yazdığını söyledi.

Raporda Suriye’nin uzmanların raporuna yanıtına da yer veriliyor. Suriye hükümeti, Kuzey Koreliler’in sadece atletizm ve jimnastik gibi spor konularında destek olmak için ülkede bulunduklarını, herhangi bir teknik şirketin bulunmadığını savunuyor.

Uzmanlar, Suriyeliler’in bu iddiasını destekleyen, yani Suriye’ye seyahat eden Kuzey Koreliler’in listesinin bulunduğu kanıt içerikli bir belgenin ellerine ulaşmadığını da öne sürüyor.

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