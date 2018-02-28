BM: ‘Kuzey Kore Suriye’ye Kimyasal Silah Malzemesi Gönderdi’

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapor, Kuzey Kore’nin Beşar Esat rejimine kimyasal silah üretiminde kullanılan malzeme gönderdiğini bildiriyor.

Rapora göre, 2012 ve 2017 yılları arasında Suriye’ye içinde vanalar ve termometreler gibi çeşitli malzemelerden oluşan 40 kargo ulaştırıldı.

Amerika’daki bazı yayın organlarına sızdırılan rapor, Suriye hükümetinin sivillere karşı kimyasal silah kullandığı iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. 400 bine yakın kişinin yaşadığı Guta’nın doğusu 2013’ten beri rejimin ablukasında ve bölgede gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

BM raporunda Suriye’deki kimyasal silah ve füze tesislerinde Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin görüldüğü belirtiliyor. Rapor, Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uyup-uymadığını inceleyen bir uzman ekip tarafından hazırlandı.

Raporu hazırlayan sekiz kişilik uzman ekibi Güvenlik Konseyi ya da ABD heyetine görüş bildirmedi. Ayrıca raporun resmen yayınlanıp-yayınlanmayacağı da belli değil.