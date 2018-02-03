BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Kuzey Kore, kömür, demir, çelik ve BM tarafından yasaklanan diğer maddeleri ihraç ederek kendisi için alınan yaptırım kararlarını deliyor. BM, Kuzey Kore'nin bu ticaretinden sadece geçen sene 200 milyon dolar (160 milyon euro) değerinde gelir elde ettiğini belirtti.

Rapora göre, Kuzey Kore ayrıca Suriye ve Myanmar ile askeri işbirliği içerisinde.

Uzmanlardan oluşan bir panelin hazırladığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) açıklanan rapora göre, Kuzey Kore, "BM kararları ile yasaklanan bütün malları ihraç etmeye devam etti ve Ocak ile Eylül 2017 tarihleri arasında 200 milyon dolar gelir elde etti”.

Kuzey Kore "aldatıcı taktik" kullanıyor

Kömür ihracatının gemilerle Çin, Malezya, Güney Kore, Rusya ve Vietnam'a yapıldığının belirtildiği raporda, yaptırımları delmek için birbirinden farklı atlatma yöntemi, güzergâh ve aldatıcı taktik kullanıldığı aktarıldı.

Raporda Kuzey Kore'nin en son alınan yaptırım kararlarını dahi delmeye başladığını ve bunu küresel petrol tedarik zincirini, suça ortak yabancıları, offshore şirket kayıtlarını ve uluslararası bankacılık sistemini kendi lehine kullanarak yaptığı ifade edildi.