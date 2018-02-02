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BM: Libya'da batan teknedeki 90 göçmenin boğulduğundan endişe ediyoruz

02.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya kıyılarında batan bir göçmen teknesindeki 90 kişinin boğularak ölmüş olabileceğini, sadece üç kişinin kurtarılabildiğini açıkladı.

AFP Arşiv fotoğrafı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında batan bir göçmen teknesindeki en az 90 kişinin boğularak hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı.

IOM'nin açıklamasında, "10 cansız bedenin" Libya kıyılarına vurduğu, üç kişinin kurtulduğuna ilişkin haberler geldiği belirtildi.

Kurtarılan üç kişinin yardım ve kurtarma görevlilerine anlattıklarından teknedeki göçmenlerin çoğunun İtalya'ya gitmek üzere Libya'dan yola çıkan Pakistanlılar oldukları anlaşılıyor. Bu bilgi yetkililerce teyit edilmiş değil.

Cenevre'de yapılan basın toplantısına Tunus'tan canlı olarak katılan BM göçmen örgütü sözcüsü Olivia Headon "Teknede tahminen 90 kişi olduğunu söylüyorlar. Fakat tam sayıyı doğrulamamız gerekiyor" diye konuştu.

IOM'den bir sözcü, İtalya'ya geçmeye çalışan Pakistanlı göçmen sayısında artış olduğunu söyledi.

Libya Akdeniz sularından Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin başlıca geçiş yollarından biri olarak biliniyor.

İnsan kaçakçılarının deniz ve hava şartlarına uygun olmayan teknelere doluşturarak göçmenleri tehlikeli Akdeniz sularında kaderine terk ettiği biliniyor.

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