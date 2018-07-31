BM: ‘Musul’a Bir Yılda 870 Bin Kişi Geri Döndü’

2014 yılında IŞİD tarafında işgal edilen kentten bir milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı. IŞİD, kenti terk ederken aralarında hastaneler ve okulların da bulunduğu birçok önemli yerleşim merkezlerine tuzak patlayıcılar bırakarak gitti.

Birleşmiş Milletler Irak İnsani Yardım Koordinatörü Marta Ruedas, “IŞİD’den bir yıl önce kurtarıldıktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Musul’a son bir yılda 870 bin kişi geri döndü. Musul’un IŞİD’den geri alınmasının bir yıl sonrasında birçok insani kazanım elde edildiğini gözlemliyoruz” dedi.

BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Ruedas, “Yaklaşık 870 bin kişi artık Musul'a geri döndü” dedi. Ruedas, son bir yılda BM’ye bağlı yardım kuruluşlarının IŞİD işgalinden sonra geri alınan kentte geniş çaplı insani ihtiyaçları karşıladığını da belirtti.

Ruedas, son bir yılda sağlanan tüm bu başarılara rağmen, Musul ve Irak’ta hala insani yardıma şiddetle ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Ruedas, “Musul’da hayatın tam anlamıyla normale dönmesi bizleri cesaretlendirmiş olsa da, Irak’ta hala iki milyon kişi yerlerinden edilmiş durumda. Musul kentine geri dönenmeyi seçenler halen bir çok zorlukla mücadele etmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Musul’da IŞİD işgalinin yaraları sarılıyor

BM, son bir yılda Musul’daki insani yardım faaliyetlerini değerlendiren bir rapor da yayınladı.

- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Nineva vilayetinde ve Kürt bölgesinde yerlerinden edilmiş Musullular için altı ayrı kamp kurdu.

- BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Musul kentine geri dönenlerin yeniden entegrasyonu ve ihtiyaçlarını karşılanması için şehirde iki ihtiyaç merkezi kurdu.