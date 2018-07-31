BM: ‘Musul’a Bir Yılda 870 Bin Kişi Geri Döndü’

Birleşmiş Milletler, üç yıl işgal altında kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl IŞİD’den kurtarılan Irak’ın Musul kentinde hayatın normale dönmeye başlamasıyla, şehre geri dönüşlerin arttığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Irak İnsani Yardım Koordinatörü Marta Ruedas, “IŞİD’den bir yıl önce kurtarıldıktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Musul’a son bir yılda 870 bin kişi geri döndü. Musul’un IŞİD’den geri alınmasının bir yıl sonrasında birçok insani kazanım elde edildiğini gözlemliyoruz” dedi.
IŞİD Musul halkına büyük acılar yaşattı
2014 yılının Haziran ayında Musul’da başlayan IŞİD işgali geçtiğimiz yılın Temmuz ayında sona erdirilmiş, kentte IŞİD’ in hakimiyetine son verilmişti.
2014 yılında IŞİD tarafında işgal edilen kentten bir milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı. IŞİD, kenti terk ederken aralarında hastaneler ve okulların da bulunduğu birçok önemli yerleşim merkezlerine tuzak patlayıcılar bırakarak gitti.
“Musul’da hala geniş çaplı insani yardıma ihtiyaç duyuluyor”
BM yetkilileri bir yıl sonrasında Musul’da yaşanan büyük acıların yaralarının sarıldığını belirtti.
BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Ruedas, “Yaklaşık 870 bin kişi artık Musul'a geri döndü” dedi. Ruedas, son bir yılda BM’ye bağlı yardım kuruluşlarının IŞİD işgalinden sonra geri alınan kentte geniş çaplı insani ihtiyaçları karşıladığını da belirtti.
Ruedas, son bir yılda sağlanan tüm bu başarılara rağmen, Musul ve Irak’ta hala insani yardıma şiddetle ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Ruedas, “Musul’da hayatın tam anlamıyla normale dönmesi bizleri cesaretlendirmiş olsa da, Irak’ta hala iki milyon kişi yerlerinden edilmiş durumda. Musul kentine geri dönenmeyi seçenler halen bir çok zorlukla mücadele etmek zorunda kalıyorlar” dedi.
Musul’da IŞİD işgalinin yaraları sarılıyor
BM, son bir yılda Musul’daki insani yardım faaliyetlerini değerlendiren bir rapor da yayınladı.
- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Nineva vilayetinde ve Kürt bölgesinde yerlerinden edilmiş Musullular için altı ayrı kamp kurdu.
- BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Musul kentine geri dönenlerin yeniden entegrasyonu ve ihtiyaçlarını karşılanması için şehirde iki ihtiyaç merkezi kurdu.
- Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), yarım milyondan fazla öğrencinin yerel okullarının yeniden açılıp eğitimlerine başlatılmasını sağladı. UNICEF bu kapsamda 638 okulun üçte birinin onardı.
- Dünya Gıda Programı (WFP) ve Irak hükümeti 2018 yılında, Mart ayından Mayıs ayına kadar, 1902 ilkokul ve Batı Musul’daki dört ana okulunda öğrenim gören 87 bin öğrenciye acil yemek dağıtımını sağladı.
- Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Nineva vilayetinde 53 ambulansı hizmete soktu. Batı Musul'daki yerleşim birimlerine geri dönenlere acil sağlık hizmetleri sunmak için iki saha hastanesi kurdu.
- BM Nüfus Fonu (UNFPA), kadın ve genç kızlara yönelik cinsel sağlık konsültasyonu ve ihtiyaç malzemesi sağlayan 16 temel sağlık kliniğinin tam kapasiteyle hizmet vermesini sağladı.
- BM Kalkınma Programı (UNDP), Musul’daki altyapının yeniden inşasına yardımcı oldu. UNDP, Musul'da sağlık, eğitim ve su kaynaklarına enerji sağlayacak elektrik şebekesini yeniden inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- BM Mayın Temizleme Servisi (UNMAS) yollar, köprüler, okullar, üniversiteler, hastaneler, klinikler, su arıtma tesisleri ve belediye binalarındaki patlayıcılar dahil olmak üzere, 43.700'den fazla patlayıcıyı imha etti.
- BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), Batı Musul'da yaşanan çatışmalarda oturulamaz hale gelen 257 evi onardı. Yaklaşık 3 bin kişinin evlerine geri dönmesini sağladı.
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