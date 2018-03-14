BM mutluluk raporu: En mutlusu Finlandiya, Türkiye 74. sırada

Rapora göre en mutsuz ülke ise listenin sonunda yer alan Burundi. Burundi'yi Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi izliyor.

Vatikan'da bulunan Papalık Bilim Akademisi'nde bugün açıklanan rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. Finlandiya'yı sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya takip ediyor.

Örneğin "sosyal destek" göstergesi olarak katılımcılara "Bir sorun yaşadığınızda, ihtiyacınız olduğunda güvenebileceğiniz akraba ya da arkadaşlarınız var mı?" sorusu soruldu. Yolsuzluk algısını belirlemek için de hem ülke yönetiminde hem de işyerinde yolsuzluğun yaygın olup olmadığı soruldu.

Raporda ayrıca, bu ülkelerde yaşayan yabancıların mutluluk seviyesi de sıralandı. Başka ülkelerde doğanların en mutlu olduğu ülke yine Finlandiya oldu. Bu sıralamada sonuncu Suriye olurken, Türkiye 53. oldu.