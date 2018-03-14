HABER

BM mutluluk raporu: En mutlusu Finlandiya, Türkiye 74. sırada

14.03.2018 18:57 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye mutluluk sıralamasında 156 ülke içinde 74 sırada yer alıyor. Listenin sonunda ise Burundi yer aldı.

BM mutluluk raporu: En mutlusu Finlandiya, Türkiye 74. sırada

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye mutluluk sıralamasında 156 ülke içinde 74 sırada yer alıyor.

Vatikan'da bulunan Papalık Bilim Akademisi'nde bugün açıklanan rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. Finlandiya'yı sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya takip ediyor.

Türkiye ise Belarus ile Pakistan'ın arasında, 74. sırada yer alıyor. Türkiye geçen yıl aynı listede 69. sıradaydı.

Einstein'ın mutluluk formülleri 1 milyon 560 bin dolara satıldı

TÜİK: Türk halkının yüzde 58'i mutlu

En mutsuz ülke Burundi

Rapora göre en mutsuz ülke ise listenin sonunda yer alan Burundi. Burundi'yi Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi izliyor.

Mutluluk seviyesini belirlemek için, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterler değerlendirildi.

Örneğin "sosyal destek" göstergesi olarak katılımcılara "Bir sorun yaşadığınızda, ihtiyacınız olduğunda güvenebileceğiniz akraba ya da arkadaşlarınız var mı?" sorusu soruldu. Yolsuzluk algısını belirlemek için de hem ülke yönetiminde hem de işyerinde yolsuzluğun yaygın olup olmadığı soruldu.

Raporda ayrıca, bu ülkelerde yaşayan yabancıların mutluluk seviyesi de sıralandı. Başka ülkelerde doğanların en mutlu olduğu ülke yine Finlandiya oldu. Bu sıralamada sonuncu Suriye olurken, Türkiye 53. oldu.

Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

İlginizi Çekebilir

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

TEST - Stephen Hawking’in keşiflerini ne kadar biliyorsunuz?

TEST - Stephen Hawking’in keşiflerini ne kadar biliyorsunuz?

Büyük markaların şişe sularında plastik maddeler bulundu

Büyük markaların şişe sularında plastik maddeler bulundu

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.