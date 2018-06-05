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BM: ‘Plastik Poşet Yasağı Daha İyi Uygulanmalı’

05.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler hükümetlerin plastik kullanımına getirdiği yasakların atıkların azalmasında etkili olduğunu ancak bu yasaklara uyulmamasının etkiyi azalttığını kaydetti

BM: ‘Plastik Poşet Yasağı Daha İyi Uygulanmalı’

Birleşmiş Milletler hükümetlerin plastik kullanımına getirdiği yasakların atıkların azalmasında etkili olduğunu ancak bu yasaklara uyulmamasının etkiyi azalttığını kaydetti.

Dünya Çevre Günü’nde yayınlanan rapor, plastik poşetlere getirilen yasakların Fas, Ruanda ve Çin’in bazı yerlerinde bu ürünlerin kullanımını azalttığını gösteriyor, ancak durum her yerde bu şekilde olmadı.

Örneğin Hindistan’ın başkenti New Delhi’de yasak kötü uygulandığı için etkisi sınırlı oldu.

Yeni Delhi bir süredir plastik poşetleri yasaklamak için uğraşıyor, son olarak yasağı delenlere para cezası verileceği açıklandı.

Ancak yine de plastik poşetlere şehir genelinde sık sık rastlanıyor, bunlar rüzgarla havada uçuşuyor, çukurlarda birikiyor.

BM Çevre Şefi Erik Solheim, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada plastik kirliliğinin her yerde büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Solheim Hindistan’ı çevreye yönelik artan duyarlılığı konusunda övdü, ancak ülkenin en güzel manzaralı yerlerinin bir kısmının plastik kirliliği nedeniyle kötü hale geldiğini söyledi.

BM plastik poşetlere getirilen yasakların daha etkili olması için iş çevreleriyle işbirliğine gitmekten hediye dağıtmaya kadar bir dizi öneride bulundu.

Rapora göre dünyada her yıl 5 trilyon plastik poşet kullanıldığı tahmin ediliyor.

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