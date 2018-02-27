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BM Raportörü: Türkiye'de işkence iddiaları soruşturulmuyor

27.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

BM İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, ellerine Türkiye'deki sorgulamalarda "gaddar yöntemlerin" kullanıldığına dair raporlar ulaştığını söyledi.

BM yetkilisi, işkence iddialarının soruşturulmadığını öne sürdü.Birleşmiş Milletler (BM) İşkence Özel Raportörü Nils Melzer Türkiye'deki sorgulama yöntemleriyle ilgili ellerine bazı raporlar ulaştığını açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Salı günü Cenevre'de açıklamalarda bulunan Melzer bu raporlarda, "Türkiye'de sorgulama sırasında dayak, elektroşok, soğuk suya batırma, uykudan mahrum bırakma, hakaret ve cinsel saldırı" gibi yöntemlerin kullanıldığı iddialarının yer aldığını söyledi.

Raporlarda söz konusu yöntemlerin Gülen yapılanması ve PKK'ya yakın olan "çok sayıda" kişiye uygulandığının ifade edildiğini söyleyen Melzer, raporlara göre bu "gaddar sorgulama yöntemleriyle" kişilerin itirafa zorlanmasının ya da başka insanlara iftira atmalarını sağlamanın amaçlandığını kaydetti.

Türkiye'de savcıların işkence suçlamalarını olağanüstü halden (OHAL) ötürü soruşturmadığını öne süren özel raportör, OHAL durumunda olunsa dahi "kimseye işkence yapılamayacağını ve kimsenin kötü muameleye maruz bırakılamayacağını" söyledi.

BM İşkence Raportörü Melzer, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra başlayan ve OHAL uygulamasıyla daha da artan gözaltı ile tutuklama işlemlerinde işkencelerin arttığına ilişkin iddiaları araştırmak için 2016 yılında Türkiye’de temaslarda bulunmuştu. Melzer, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Türkiye’de işkence ve kötü muamelenin "yaygın bir şekilde uygulandığı" izlenimi edindiklerini söylemişti.

dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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