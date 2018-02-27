BM Raportöründen Türkiye’ye İşkence Uyarısı

BM İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, Türkiye’de polis tarafından gözaltına alınan kişilere işkence uygulandığına dair iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Melzer, söz konusu işkence iddiaları konusunda kaygı duyduğunu belirtirken özellikle FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerle terör suçlamasıyla gözaltına alınan Kürtlere yönelik sert sorgulama yöntemeleri kullanıldığı konusunda iddialar bulunduğuna dikkat çekti.

Melzer açıklamasında,”Söz konusu iddialarla ilgili yetkililer tarafından bir adım atıladığını ya da soruşturma başlatıldığını görmüyoruz” şeklinde konuştu.

Daha önce işkenceye karşı “sıfır tolerans” açıklamasında bulunmuş olan Türkiye’den BM raportörünün açıklamalarına ilişkin henüz bir yanıt ya da açıklama gelmedi.