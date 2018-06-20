BM Raporu: ‘Hem Hükümet Hem de İsyancılar Guta’da Savaş Suçları İşledi’

Birleşmiş Milletler (BM), hem Suriye hükümeti hem de isyancı güçlerin Şam çevresindeki Doğu Guta’ya 5 yıl süren hükümet kuşatması ve bu yılın başlarında bölgeyi isyancılardan geri almaya yönelik iki ay süren saldırılarda savaş suçları işlediğini belirtti.

BM Araştırma Komisyonu Cenevre’de yayımladığı raporda, “modern tarihteki en uzun süren kuşatma” olarak nitelediği, 265 bin civarında kişiyi etkileyen kuşatmayı kınadı.

Hükümet bölgeye uyguladığı kuşatmayı Nisan ayında kaldırmıştı. Ondan iki ay önce hükümet yanlısı güçler, bölgeyi isyancılardan geri almaya yönelik şiddetli saldırılar başlatmış, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

BM komisyonu, kuşatmayı bir savaş yöntemi olarak kullanmayı “barbarca ve ilkel” olarak niteledi. Raporda, Doğu Guta’daki halkın her gün maruz kaldıkları bombalamalar ve aşırı mahrumiyet koşulları nedeniyle devasa boyutta fiziki ve psikolojik hasarlar gördüğü tespitine yer verildi.

23 sayfalık rapor, tüm tarafları gelecekte kuşatma yöntemlerine başvurmaktan kaçınmaya çağırdı.