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BM Raporu: ‘Hem Hükümet Hem de İsyancılar Guta’da Savaş Suçları İşledi’

20.06.2018 18:48 | Son Güncelleme

BM Araştırma Komisyonu Cenevre’de yayımladığı raporda, “modern tarihteki en uzun süren kuşatma” olarak nitelediği, 265 bin civarında kişiyi etkileyen kuşatmayı kınadı

BM Raporu: ‘Hem Hükümet Hem de İsyancılar Guta’da Savaş Suçları İşledi’

Birleşmiş Milletler (BM), hem Suriye hükümeti hem de isyancı güçlerin Şam çevresindeki Doğu Guta’ya 5 yıl süren hükümet kuşatması ve bu yılın başlarında bölgeyi isyancılardan geri almaya yönelik iki ay süren saldırılarda savaş suçları işlediğini belirtti.

BM Araştırma Komisyonu Cenevre’de yayımladığı raporda, “modern tarihteki en uzun süren kuşatma” olarak nitelediği, 265 bin civarında kişiyi etkileyen kuşatmayı kınadı.

Hükümet bölgeye uyguladığı kuşatmayı Nisan ayında kaldırmıştı. Ondan iki ay önce hükümet yanlısı güçler, bölgeyi isyancılardan geri almaya yönelik şiddetli saldırılar başlatmış, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

BM komisyonu, kuşatmayı bir savaş yöntemi olarak kullanmayı “barbarca ve ilkel” olarak niteledi. Raporda, Doğu Guta’daki halkın her gün maruz kaldıkları bombalamalar ve aşırı mahrumiyet koşulları nedeniyle devasa boyutta fiziki ve psikolojik hasarlar gördüğü tespitine yer verildi.

23 sayfalık rapor, tüm tarafları gelecekte kuşatma yöntemlerine başvurmaktan kaçınmaya çağırdı.

Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro, “Kuşatma altındaki sivillerin ayrım gözetmeksizin saldırılara uğraması ve sistematik biçimde gıda ve ilaç ürünlerinden mahrum bırakılması tam anlamıyla nefret verici bir durum. Bu kuşatmanın son aşamasından açıkça görülüyor ki, hiçbir savaşan taraf sivil nüfusu korumaya yönelik hareket etmedi” dedi.

Raporda, hükümet yanlısı güçlerin, bölgeyi “geniş çaplı ve sistematik” şekilde bombalayarak, gıda ve ilaç ürünlerine erişimi sürekli engelleyerek “insanlığa karşı suç” işlediği belirtildi.

İsyancılara da suçlamaların yöneltildiği raporda, Şubat ve Nisan ayları arasında isyancılarca Şam ve civardaki bölgelere doğru arka arkaya havan topu mermileri atıldığı ve yüzlerce Suriyeli sivilin yaralandığı kaydedildi.

Komisyon üyesi Hanny Megally, “Hükümet yanlısı güçler Doğu Guta’taki sivil halkı bombalıyor ve aç bırakıyorken bile olsa, Şam’da sivil nüfusun olduğu bölgelerin rastgele bombalanmasının hiçbir gerekçesi olamaz. Silahlı gruplar ve terör örgütlerinin üyelerinin bu tür eylemleri de savaş suçları kapsamına giriyor” ifadesini kullandı.

Raporda, 14 Nisan’da Doğu Guta’nın tamamen ele geçirildiği zamanda 140 bin civarında kişinin evlerinden olduğu, bunlar arasında on binlerce kişinin “hükümet güçleri tarafından yasadışı biçimde alıkonulduğu” belirtildi.

Şam hükümetine ait güçler, Doğu Guta’yı geri aldıktan sonra gözlerini güneyde, Ürdün sınırı ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne yakınında isyancıların elindeki bölgeye çevirdi. Hükümet, beklenen operasyon öncesinde buraya takviye güçler gönderiyor.

Muhalif aktivistler, isyancıların kontrolündeki bölgelerdeki bazı sivillerin yakında saldırıların olacağı korkusuyla köylerini terketmekte olduğunu bildiriyor.

Suriye devlet televizyonu, isyancıların Golan Tepeleri’nin hemen yanındaki Kuneitra bölgesindeki Jaba köyünü bombalaması sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını belirtti.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Daraa bölgesinin doğu kesimlerindeki köylerin bombalandığını, bazı sivillerin bölgeden kaçtığını kaydetti.

ABD geçen ay, hükümet güçlerinin güneyde isyancılara karşı harekete geçmesi halinde buradaki ateşkesi korumak için “katı ve uygun tedbirler” alacağı uyarısında bulunmuştu. Bölge son aylarda İran ve İsrail arasında da gerilimlere sahne oldu.

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