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BM Raporunda Rusya ve ABD’ye Suriye Suçlaması 

06.03.2018 20:30 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, 13 Kasım 2017’de Suriye'nin kuzeyindeki Atarib kasabasında bir pazar yerine düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı saldırının ardında Rusya’nın olduğunu ve bunun savaş suçu sayılabileceğini açıkladı

BM Raporunda Rusya ve ABD’ye Suriye Suçlaması 

Birleşmiş Milletler, 13 Kasım 2017’de Suriye'nin kuzeyindeki Atarib kasabasında bir pazar yerine düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı saldırının ardında Rusya’nın olduğunu ve bunun savaş suçu sayılabileceğini açıkladı.

BM’nin Suriye Soruşturması Komisyonu, raporundaki bu bulgularla, Suriye’de sivil ölümlerden doğrudan Rusya’yı ilk defa sorumlu tutmuş oldu.

Suriye’deki savaştan insan hakları ihlallerini belgeleme görevi üstlenen ve altı yıl önce kurulan komisyon, saldırıyı düzenleyen uçağın Rusya güçlerinin elindeki Hmeymim üssünden havalandığını belirtti.

Aynı raporda Soruşturma Komisyonu, ABD liderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun da 20 Mart 2017’de Suriye’nin kuzeyinde bir okula sığınmış 150 sivilin ölümüne neden olan hava saldırısını yönetmekte başarısız olduğunu belirtti.

Raporda, uluslararası koalisyon insan hakları hukukunu ihlal etmekle suçlandı.Koalisyon daha önce saldırının sorumluluğunu üstlenmiş ve binada saklandıklarına inandıkları 30 IŞİD’linin hedef alındığını bildirmişti.

Raporu açıklayan BM Soruşturma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, “Tüm taraflar savaş kurallarını tamamen hiçe saymanın suçunu paylaşıyor” dedi.

Uluslararası hukukun geniş anlamda ihlal edildiği belgelenen raporda, buna örnek olarak sivillerin “teslim olma ya da aç kalmaya” zorlandığı belirtildi. Raporda Esat yanlısı güçlerin Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin elindeki bölgelerdeki hastane ve klinikleri bombaladığı kaydedildi.

BM müfettişleri, hükümet güçlerinin 18 Şubat’ta Doğu Guta’da başlattıkları saldırılarla ilgili de bilgi verdi.

Raporun ilgili bölümünde, Doğu Guta’daki kuşatmada, “yasaklı silahların kullanılması, sivillere ve koruma altındaki yerlere saldırı düzenlenmesi, insanların açlığa mahkum edilmesi ve tıbbi tahliyelerin engellenmesi gibi yaygın savaş suçlarının” işlendiği kaydedildi.

Rus ordusu ise, Suriye’de sadece yerleri belirlenmiş militanların hedef alındığını, sivillerin yaşadığı bölgeleri vurmadıklarını savunarak BM raporundaki suçlamaları yalanladı.

İnsan hakları örgütleri daha önce Rusya’yı Suriye’de savaş suçu işlemek ve insan haklarını ihlal etmekle ilişkilendirmiş, 2016’da Halep’in doğusunda sivillerin bombalanmasından Moskova’yı sorumlu tutmuştu.

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