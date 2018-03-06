BM Raporunda Rusya ve ABD’ye Suriye Suçlaması 

Birleşmiş Milletler, 13 Kasım 2017’de Suriye'nin kuzeyindeki Atarib kasabasında bir pazar yerine düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı saldırının ardında Rusya’nın olduğunu ve bunun savaş suçu sayılabileceğini açıkladı.

BM’nin Suriye Soruşturması Komisyonu, raporundaki bu bulgularla, Suriye’de sivil ölümlerden doğrudan Rusya’yı ilk defa sorumlu tutmuş oldu.

Suriye’deki savaştan insan hakları ihlallerini belgeleme görevi üstlenen ve altı yıl önce kurulan komisyon, saldırıyı düzenleyen uçağın Rusya güçlerinin elindeki Hmeymim üssünden havalandığını belirtti.

Aynı raporda Soruşturma Komisyonu, ABD liderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun da 20 Mart 2017’de Suriye’nin kuzeyinde bir okula sığınmış 150 sivilin ölümüne neden olan hava saldırısını yönetmekte başarısız olduğunu belirtti.

Raporda, uluslararası koalisyon insan hakları hukukunu ihlal etmekle suçlandı.Koalisyon daha önce saldırının sorumluluğunu üstlenmiş ve binada saklandıklarına inandıkları 30 IŞİD’linin hedef alındığını bildirmişti.