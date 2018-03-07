BM Raporunda Türkiye’ye Afrin ve İnsan Hakları Eleştirileri

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, Suriye hükümetinin sivilleri korumak için elinden geleni yaptığı şeklindeki iddiasını “saçmalık” olarak niteledi. Hüseyin, Şam güçlerinin Doğu Guta’da “ayrım gözetmeyen, zalimce saldırılar” düzenlediğini belirtti.

İnsan Hakları Konseyi’ne yıllık raporunu sunan Hüseyin, raporunda Suriye’deki savaşın, Doğu Guta, kuzeybatıda İdlib ve Afrin çevresi başta olmak üzere “yeni bir korku aşamasına” girdiğini kaydetti.

Raporda Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Hüseyin, Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü operasyonunun çok sayıda sivile tehdit oluşturduğunu savundu.

BM Yüksek Komiseri Hüseyin raporunda, Türkiye’de insan haklarının durumu konusunda da eleştiriler yöneltti.

Türkiye’de temel haklara saygının kötüleşmeye devam ettiği değerlendirmesinde bulunan Hüseyin, şu ifadelere yer verdi:

“BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne keyfi şekilde toplu görevden almalar, sivil toplum örgütlerinin gelişigüzel kapatılması, terör örgütleriyle bağlantıları olduğu yönünde geniş tanımlı iddialarla tutuklananların gözaltında tutulması, gözaltında işkence, ifade ve seyahat özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, özel mülkiyetin keyfi olarak kamulaştırılması ve suçlardan şüpheli bireylerin aile üyelerinin hedef alınmasına dair inandırıcı haberler ulaştı.”

Hüseyin, “gittikçe derinleşen bu kaygılar gözönüne alınarak”, gelecek günlerde, Türkiye’de devam eden OHAL bağlamında insan haklarının durumu ve Güneydoğu’daki duruma dair de son gelişmeleri içeren ayrıntılı bir rapor açıklayacaklarını kaydetti.